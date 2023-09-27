"وضع مأساوي": ما تداعيات استقالة أندروز على الاقتصاد الفكتوري؟

قال منتقدو اندروز إن إرثه سيبقى مطبوعًا بالاستجابة لجائحة كوفيد-19، بينما يقول المؤيدون إن إرثه سيكون الإنفاق السخي على البنية التحتية في الولاية.



ستعيد الحكومة الفيدرالية تعريف "التوظيف الكامل" ليعكس سوق العمل الحديث، وتقول الحكومة إن التعريف الجديد سيكمل السياسة النقدية ولن يتأثر استقلال البنك الاحتياطي.





كيف سيساهم وضع الحكومة الفيدرالية "التوظيف الكامل" في قلب أطر ومؤسسات السياسة الأسترالية، في خفض البطالة الهيكلية بمرور الوقت وإبقاء البطالة عند أدنى مستوى ممكن؟ وكيف صنعت أستراليا اسمًا لنفسها على الساحة الاقتصادية العالمية بفضل اقتصادها المرن، والتزامها القوي بالابتكار، ومناخ الاستثمار الجذاب؟





الإجابة حول كل هذه المحاور، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.







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