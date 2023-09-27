"وضع مأساوي": ما تداعيات استقالة أندروز على الاقتصاد الفكتوري؟

Victorian Premier Daniel Andrews

Victorian Premier Daniel Andrews Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

يتنحى رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانييل اندروز عن منصبه كرئيس حكومة ولاية فيكتوريا بعد 9 سنوات من الحكم، تاركًا الولاية في مهب عاصفة اقتصادية حيث بلغت تكاليف الفائدة السنوية 8 مليارات دولار ولامس إجمالي الدين العام 4 اضعاف في عقد من الزمن. كيف ستؤثر هذه الاستقالة المفاجئة على الاقتصاد الفكتوري سيما في التعاملات والعقود بين الصين وفكتوريا؟

قال منتقدو اندروز إن إرثه سيبقى مطبوعًا بالاستجابة لجائحة كوفيد-19، بينما يقول المؤيدون إن إرثه سيكون الإنفاق السخي على البنية التحتية في الولاية. 
اقرأ المزيد

محلل سياسي: "دانيال أندروز وصل إلى طريق مسدود وهذا ما دفعه للاستقالة"

ستعيد الحكومة الفيدرالية تعريف "التوظيف الكامل" ليعكس سوق العمل الحديث، وتقول الحكومة إن التعريف الجديد سيكمل السياسة النقدية ولن يتأثر استقلال البنك الاحتياطي.

كيف سيساهم وضع الحكومة الفيدرالية "التوظيف الكامل" في قلب أطر ومؤسسات السياسة الأسترالية، في خفض البطالة الهيكلية بمرور الوقت وإبقاء البطالة عند أدنى مستوى ممكن؟ وكيف صنعت أستراليا اسمًا لنفسها على الساحة الاقتصادية العالمية بفضل اقتصادها المرن، والتزامها القوي بالابتكار، ومناخ الاستثمار الجذاب؟

الإجابة حول كل هذه المحاور، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.


هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

 

شارك

الأكثر متابعة

Treasurer Jim Chalmers says the latest gas inquiry report from ACCC highlights some “alarming“ features of the east coast gas market.

الحكومة الفدرالية تعلن عن جواز السفر الوطني للمهارات ومستقبل التوظيف في أستراليا

09:26
bb6031b8-e054-4bfa-83e4-4ce221073ddd.jpg

نتارشا حداد تتوج ملكة جمال لبنان – أستراليا لعام 2023 في حفل حاشد ومميز بحضور الجالية اللبنانية

Daniel Andrews speaking to media

دانييل أندروز يعلن استقالته من رئاسة حكومة ولاية فيكتوريا

05:16
Australia Budget

تحقيق بالتلاعب بالأسعار في أستراليا وسط قلق مستمر من ارتفاع كلفة المعيشة

A man with his hands folded looks on, with a microphone near him.

فضيحة رسائل نصية مسربة تطيح بمستشار وزارة الداخلية الأسترالي

10:42
Victorian Premier Daniel Andrews addresses the media during a press conference.

محلل سياسي: 'دانيال أندروز وصل إلى طريق مسدود وهذا ما دفعه للاستقالة'

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

You Can Go Now (NITV). Richard seated in his Brisbane studio with artwork in progress. Photo by Rhett Hammerton. Copyright GoodThing Productions.jpg

مع اقتراب موعد التصويت: SBS تكثف برامجها عن قصص السكان الأصليين عبر كافة منصاتها

Latest podcast episodes

2023 MTV Video Music Awards - Arrivals

أزمة جديدة تلاحق شاكيرا. فما هي التهمة هذه المرة؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 27/9/2023

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 27/9/2023

Victorian Premier Daniel Andrews addresses the media during a press conference.

محلل سياسي: "دانيال أندروز وصل إلى طريق مسدود وهذا ما دفعه للاستقالة"