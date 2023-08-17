"صلاحيات مطلقة": هل يستطيع وزير الهجرة التدخل لحل معضلة الآلاف ممن ينتظرون الإقامة الدائمة في أستراليا؟

بارا هو واحد من حوالي 12500 شخص عاشوا في أستراليا لأكثر من عقد من الزمان، لكنهم غير مؤهلين للتقدم للحصول على الإقامة الدائمة. هل يتدخل الوزير هذه المرة لمنح اليقين لبارا وعائلته وإعطائهم مساراً نحو الاستقرار في أستراليا؟ ما الصلاحيات التي يتمتع بها وزير الهجرة؟ هل يتحول الاستثناء الذي حصلت عليه عائلة التاميل قد يتحول الى قاعدة؟ كل الإجابات على هذه الأسئلة تجدونها في حلقة بودكاست "طريق الهجرة" مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.





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