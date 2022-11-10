بعد مقتل طفل بهجوم كلبين في نيو ساوث ويلز: هل يجب حظر امتلاك سلالات الكلاب ذات الصفات الشرسة؟

النقاط الرئيسية توفي الطفل جايدن بولارد بعد تعرضه صباح الثلاثاء لهجوم كلبين في بلدة كاورا بغرب نيو ساوث ويلز

كشفت مستشفى سيدني للأطفال طفلًا واحدًا يتم إدخاله إلى مستشفى في نيو ساوث ويلز كل أسبوع بعد هجوم كلب

قدم حزب العدالة من اجل الحيوان مشروع قانون يفرض غرامات كبيرة والحبس كعقوبة لاصحاب الكلاب الذين يعرضون المجتمع للخطر

فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات مقتل الطفل جايدن بولارد بعد تعرضه صباح الثلاثاء لهجوم كلبين في بلدة كاورا بغرب نيو ساوث ويلز.





وكان الطفل يقيم مع عائلته في فندق صغير وسبق له ان لعب مع الكلبين المملوكين لصاحب الفندق. وقالت السلطات ان الطفل تعرض لإصابات خطيرة في وجهه ورقبته وتم نقله إلى مستشفى كورا في حالة حرجة قبل نقله جواً إلى مستشفى ويستميد للأطفال حيث توفي لاحقًا. وقد تم التخلص من الكلبين بشكل رحيم من قبل سلطات البلدية مساء امس الاربعاء.





هذه الحادثة الاليمة هي للاسف ليست الاولى او الاخيرة التي يتعرض لها طفل لهجوم من كلب اليف. فقد كشفت مستشفى سيدني للأطفال في تقرير صادر في اغسطس اب من هذا العام أن طفلًا واحدًا يتم إدخاله إلى مستشفى في نيو ساوث ويلز كل أسبوع بعد هجوم كلب ، بمتوسط عمر للضحايا يبلغ خمس سنوات فقط.





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وقدر المجلس الأسترالي للحيوانات الاليفة أن أكثر من 100 الف شخص في أستراليا يتعرضون للهجوم من قبل الكلاب كل عام ، مع ما يقرب من 12 إلى 14 الف منهم يحتاجون إلى علاج طبي للإصابات ، وحوالي 10 ٪ من هؤلاء يحتاجون لدخول المستشفى.





وبحسب المجلس تصدرت سلالة Pitbulls (10.3 في المائة) القائمة لأكثر الكلاب التي تهاجم الناس في استراليا ، تليها لابرادور (8.5 في المائة) وروتويللر (6.8 في المائة).





ويقول جورج مكاري الناشط في مجال حقوق الحيوان وعضو حزب Animal Justice الكلاب هي من اقدم الحيوانات التي استأنسها البشر وتشتهر في كثير من الثقافات بأنها خير صديق للانسان ولكنها "تتعلم العنف من البيئة المحيطة بها"









ويضيف مكاري "لا يوجد كلب سئ، ولكن يوجد مالك سئ" مضيفا ان تربية الحيوانات الكلاب هي مسؤولية كما تربية الاطفال "والبعض يتصف بغير المسؤولية"





ويطالب مكاري بتشديد العقوبة على الاشخاص غير المسؤولة والتي تتسبب بالاذى للكلاب التي تملكها والمجتمع من حولها "حزب العدالة من اجل الحيوان قدم مشروع قانون يفرض غرامات كبيرة والحبس كعقوبة للمسيئين للحيوانات والذين يعرضون المجتمع للخطر بسبب هذه الكلاب"





استمعوا الى اللقاء الكامل مع جورج مكاري الناشط في مجال حقوق الحيوان وعضو حزب Animal Justice في الرابط الصوتي اعلاه





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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