بعد عام من المعارك القضائية: كم دفعت آمبر هيرد لطليقها جوني ديب كتعويض؟

بعد نحو عام من المعارك القضائية التي شغلت الملايين حول العالم بين نجمي هوليوود جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دفعت الأخيرة مبلغ مليون دولار كتعويض لطليقها.





وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد أنها دفعت مليون دولار لجوني ديب مؤخرا، وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.





تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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