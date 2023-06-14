بعد عام من المعارك القضائية: كم دفعت آمبر هيرد لطليقها جوني ديب كتعويض؟

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This combination of pictures created on June 1, 2022 shows US Actor Johnny Depp (L) attending the trial at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, on May 24, 2022 and US actress Amber Heard looking on in the courtroom at the Fairfax County Circuit Courthouse in Fairfax, Virginia, on May 24, 2022. Source: AFP / JIM WATSON/POOL/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

بعد نحو عام من المعارك القضائية التي شغلت الملايين حول العالم بين نجمي هوليوود جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دفعت الأخيرة مبلغ مليون دولار كتعويض لطليقها.

وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد أنها دفعت مليون دولار لجوني ديب مؤخرا، وفق ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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