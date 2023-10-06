"بعد 100 عام في أكسفورد": أستراليا تستعيد رفاة 11 شخصاً من السكان الأصليين

Aboriginal and Torres Strait Islander representatives walking out with boxes holding the remains of 11 ancestors (NITV).jpg

Aboriginal and Torres Strait Islander representatives walking out with boxes holding the remains of 11 ancestors

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بعد أكثر من 100 عام من عرضها في متحف بإنجلترا، تمت أخيراً إعادة رفات أحد عشر شخصاً من أسلاف السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. وسافر ممثلون من المجتمع إلى أكسفورد لاستعادة هذه الرفات.

قال العم جيمي – أحد أعضاء الوفد الذي توجه إلى إنجلترا - ان استعادة الرفات إلى أستراليا مناسبة مهيبة وتابع: "يمكنني أن أؤكد لكم أن الروح التي تنتمي إلى رفات الأجداد هنا تبتسم اليوم."

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس أراضي السكان الأصليين المحلي في مقاطعة العاصمة، ناثان موران ان عدم تواجد أسلافنا في مكانهم الطبيعي كان أمراً مزعجاً للذهن والروح وتابع: "عودة الرفات جزء من شفاءنا، لا يمكننا أبدًا أن نشفى حقًا حتى نعلم أن الجميع في المكان الذي ينتمون إليه."

وستعود رفات الأجداد إلى أستراليا هذا الأسبوع، إلى مجتمعاتهم في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا ومضيق توريس وحتى سهول نولابور النائية.

مارك كولماتري وهو من حكماء شعب Ngarrindjeri هو واحد ممن ستعود رفات أسلافهم إلى الوطن: "لم أعتقد أبدًا أننا سنشهد هذا اليوم. سآخذ رفات جدي إلى وطنه. هو من كورونغ، ممر مائي في جنوب أسترالي."

وستكون هذه الدفعة الثانية من استعادة رفات السكان الأصليين بموجب اتفاقية مبرمة بين متحف جامعة أكسفورد والحكومة الأسترالية والتي استغرق التوصل إليها ثماني سنوات.

استمعوا إلى المزيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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