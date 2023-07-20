"المهام المتكررة": ما هي الوظائف التي سيلغيها الذكاء الاصطناعي في استراليا؟

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Source: Pixabay / Pixabay/geralt CC0

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يمكن لبرامج تعتمد الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أن تضيف عشرات المليارات من الدولارات إلى الاقتصاد الأسترالي عن طريق القضاء على المهام اليدوية المتكررة وجعل العمال أكثر إنتاجية وفقاً لبحث جديد.

مع تباطؤ نمو الإنتاجية في أستراليا الذي ما يهدد باستمرار التضخم لفترة أطول، قال البحث الذي أجراه مجلس التكنولوجيا في أستراليا ومايكروسوفت أن التكنولوجيا يمكن أن تضيف ما يصل إلى 115 مليار دولار إلى الاقتصاد الأسترالي سنويًا في غضون سبع سنوات، مع تحقيق الجزء الأكبر من هذه المكاسب من خلال زيادة الإنتاجية.

ويمكن أن يترجم هذا النمو إلى ارتفاع بنسبة 2 إلى 5 في المائة، اعتمادًا على مدى سرعة اعتماد أستراليا له.

وكشف البحث - الذي شاركت به شركة Accenture - أن 70 في المائة من القيمة الاقتصادية ستأتي من زيادة الإنتاجية في الصناعات القائمة، و20% أخرى ستتحقق من مكاسب الجودة و 10 في المائة من الخدمات الجديدة.

وقال خبير الأمن السيبراني زياد الغمراوي ان الذكاء الاصطناعي مظلة عدد من العلوم هدفها محاكاة قدرة الإنسان على التعلم والتحليل وبالتالي أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وتابع قائلاً: "الذكاء الاصطناعي يتعلم من تجارب سابقة. على سبيل المثال، عندما تذهب للتسوق في السوبرماركت كملايين الناس، البطاقة التي تستخدمها لتسجيل مشترياتك تضيف إلى قاعدة بيانات ضخمة يتم فيها تخزين نمط استهلاكك وموعده وكل ما يتعلق بتعاطيك مع المتجر، هذا مثال بسيطة على تعلم الآلة من الأنماط السلوكية وبالتالي تحسين الخدمات."

استمعوا إلى المقابلة مع خبير الأمن السيبراني زياد الغمراوي في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.
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