ألبانيزي يحضر حفل زفاف مذيع الراديو الشهير كايل سانديلاندز رغم الانتقادات

تعرض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال الأيام القليلة الماضية للنقد لقبوله دعوة لحضور حفل زفاف مذيع الراديو الشهير كايل سانديلاندز بعد أن تم الكشف عن حضور مهرب المخدرات المدان سيمون مين ومالك ملهى كينغز كروس السابق سيئ السمعة جون إبراهيم الحفل.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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