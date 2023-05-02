ألبانيزي يحضر حفل زفاف مذيع الراديو الشهير كايل سانديلاندز رغم الانتقادات

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ألبانيزي واجه انتقادات لحضوره حفل زفاف مذيع الراديو الشهير. Credit: (Twitter: Geoff Field)

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تعرض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال الأيام القليلة الماضية للنقد لقبوله دعوة لحضور حفل زفاف مذيع الراديو الشهير كايل سانديلاندز بعد أن تم الكشف عن حضور مهرب المخدرات المدان سيمون مين ومالك ملهى كينغز كروس السابق سيئ السمعة جون إبراهيم الحفل.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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