كل ما نعرفه عن زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف

سيقام حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وخطيبته رجوة آل سيف في العاصمة الأردنية عمان، الخميس، الأول من يونيو/حزيران.





وقد اتسمت عمان بكثير من المظاهر الاحتفالية تمهيدًا لهذا الحدث، حيث توجد لافتات في مناطق متفرقة من المدينة ومدن أردنية أخرى.





وقد قامت وزارة السياحة بإضاءة عدد من المواقع الأثرية ابتهاجا بالحدث. وتم اختيار قصر زهران ليكون مكان مراسم عقد القران، ومن ثم سيتوجه الزوجان إلى قصر الحسينية لاستقبال الضيوف والمشاركة في حفل العشاء، وفقًا للديوان الملكي الأردني.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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