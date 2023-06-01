كل ما نعرفه عن زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف

Jordan Royal Wedding

A poster with pictures of Crown Prince Hussein and his fiancee, Saudi architect Rajwa Alseif is posted at a road in Amman, Jordan, Wednesday, May 31, 2023. Source: AP / Nasser Nasser/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

سيقام حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وخطيبته رجوة آل سيف في العاصمة الأردنية عمان، الخميس، الأول من يونيو/حزيران.

وقد اتسمت عمان بكثير من المظاهر الاحتفالية تمهيدًا لهذا الحدث، حيث توجد لافتات في مناطق متفرقة من المدينة ومدن أردنية أخرى.

وقد قامت وزارة السياحة بإضاءة عدد من المواقع الأثرية ابتهاجا بالحدث. وتم اختيار قصر زهران ليكون مكان مراسم عقد القران، ومن ثم سيتوجه الزوجان إلى قصر الحسينية لاستقبال الضيوف والمشاركة في حفل العشاء، وفقًا للديوان الملكي الأردني.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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