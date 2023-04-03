"جائزة كانت نقطة انطلاقي": حكاية نجاح كوميدي لبناني في أستراليا

Key Points ولد كساب وترعرع في بلدة عين الدلب في صيدا جنوب لبنان.

في شهر شباط/فبراير من سنة 2001 وصل كساب إلى استراليا والتحق بجامعة سيدني ودرس تصميم مواقع الإنترنت

قرر كساب الاشتراك في مسابقة كوميديا للهواة "رو كوميدي" بهدف التسلية فقط، ومن أصل 1030 مشترك من جميع أنحاء أستراليا ربح كساب المسابقة.

ولد كساب وترعرع في بلدة عين الدلب في صيدا جنوب لبنان.





وفي العام 1985 تهجرت العائلة المكونة من أربعة أولاد إلى مدينة جبيل بسبب الحرب، وأمضت هناك 17 سنة آملةً بالعودة يوماً ما إلى بلدتهم الأم.





ولكن الوضع الأمني ازداد سوءاً ولم يكن أمام كساب وأخيه إلا اتخاذ قرار الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل لهما ولأولادهما.



Source: Supplied وفي شهر شباط/فبراير من سنة 2001 وصل كساب إلى أستراليا والتحق بجامعة سيدني ودرس تصميم الويب. وفي الوقت عينه عمل في مجال الإقرار الضريبي في المدينة كما حصل على فرصة للعمل في إذاعة أس بي أس عربي24 لمدة سنتين.



وبعد تخرجه من الجامعة استطاع كساب أن يجمع عدد النقاط التي يحتاجه للحصول على الاقامة الدائمة ومن ثم الجنسية الأسترالية وعمل مع العديد من الشركات الكبيرة في تصميم الاعلانات.





في هذه الفترة تعرف كساب على زوجته السابقة وهي من الجنسية الألمانية. ورزقا بولدين وقررا الانتقال إلى ألمانيا والاستقرار هناك.



Source: Supplied وبعد 6 سنوات، لم يتمكنا من تحمل أحوال الطقس الصعبة في ميونيخ والبرد القارس فعادت العائلة إلى أستراليا.





لكن زواجهما لم يدم طويلاً، وبسبب بعض الخلافات انتهى هذا الزواج وتولى كساب رعاية أولاده مع العلم بأن علاقته مع زوجته السابقة ما زالت جيدة جداً لا بل أنهما أصدقاء الآن.







خلال انفصاله سنة 2019 قرر كساب الاشتراك في مسابقة كوميديا للهواة "Raw Comedy" بهدف التسلية فقط، ومن أصل 1030 مشترك من جميع أنحاء أستراليا فاز كساب بالمسابقة. وهنا كانت نقطة الانطلاق في مشواره في عالم الكوميديا.





"قبل أسبوع من المسابقة اكتشفت أن والدي يعاني من مرض السرطان وتوفي في لبنان، عدت إلى أستراليا وفزت بالجائزة وبعد اسبوع انفصلت تماماً عن زوجتي".



وكأن الحياة تأخذ منك ولكن تعطيك في المقابل

قام كساب بالعديد من العروض في كافة أنحاء أستراليا على المسارح وعلى القنوات التلفزيونية وتمكن من الوصول إلى التصفيات النهائية في مسابقة "So you think you are funny" وهي أحد أعرق مسابقات الكوميديا في العالم وتجري في سكوتلاند.





ومن أبرز المهرجانات التي شارك فيها كساب "Melbourne International Comedy Festival" و"Sydney Comedy Festival" و"Adelaide Festival"



Source: Supplied وقال كساب أنه ليس بالأمر السهل كتابة الكوميديا فأحياناً يمضي ثلاثة أشهر لكتابة 10 دقائق. ومن العروض التي قدمها "Career Suicide" و"Borderline" و"Is this Legal" و"Fireworks".





وعن العودة إلى لبنان أوضح كساب أن أستراليا قدمت له فرص كبيرة لا يمكن للبنان أن يقدمها له: "لبنان أمي وأستراليا زوجتي!".



حتى الكوميديا في لبنان مختلفة، فهناك يركزون على السياسة والطوائف في عروضهم وهذا لا يشبهني

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