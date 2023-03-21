"مريم عند المسلمين والمسيحيين هي الأم البتول": الأبرشية المارونية في أستراليا تجمع الأديان في عيد البشارة

النقاط الرئيسية: نظمت الأبرشية المارونية في أستراليا للعام الثاني عشر على التوالي بالتنسيق مع القادة الروحيين الإسلاميين والمسيحيين احتفالا سنويا يعد مناسبة لتلاقي الأديان

أقيم الاحتقال في بيت مارون في سيدني وبدأ بالاعتراف بالسكان الأصليين لأستراليا وتخلله كلمات من عدد من الحاضرين

عيد البشارة هو يوم لحوار الأديان في لبنان

"عيد البشارة له أكثر من معنى. فهو يجمع قلب مريم المقدسة بمحبة ملكوتة لتصبح مريم عند المسلمين والمسيحيين هي الأم البتول الأم المعجزة للسيد المسيح."





هكذا تحدث الدكتور عماد برو أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس تلاقي الأديان عن عيد البشارة الذي يرى أنه يمثل نقطة تلاقي بين المسلمين والمسيحيين الذين يجلون السيدة مريم.



يحل عيد البشارة مرة اخرى هذا العام في شهر مارس/آذار.





بهذه المناسبة نظمت الأبرشية المارونية في أستراليا للعام الثاني عشر على التوالي بالتنسيق مع القادة الروحيين الإسلاميين والمسيحيين احتفالا سنويا يعد مناسبة لتلاقي الأديان.







أقيم الاحتقال في بيت مارون في سيدني وبدأ بالاعتراف بالسكان الأصليين لأستراليا.







تخلل الاحتفال كلمات من عدد من الحاضرين بمن فيهم سيادة المطران أنطوان شربل طربية والسيد أنور حرب رئيس تحرير جريدة النهار والدكتور مصطفى على الدين عضو اللجنة المنظمة.





يقول برو إن الاحتفالية تتعلق بالجالية المسلمة والمسيحية بكل فئاتها.





"إن الاحتفالية لم تقتصر على القيادات الروحية ولكنها شملت شخصيات مجتمعية ايضا."



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يشرح برو كيف أن عيد البشارة هو يوم لحوار الأديان في لبنان.





"أقرت الحكومة اللبنانية عيد البشارة عيدا وطنيا جامعا لكل الطوائف الوطنية بتشجيع من مجلس الحوار الوطني فيما يعد سابقة."





"هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها منظمة غير حكومية من التأثير على قرار حكومي بهذه الطريقة."





يرى السيد أنور حرب رئيس تحرير جريدة النهار وأحد الأعضاء المؤسسين لمجلس تلاقي الأديان أيضا أهمية كبرى في تلاقي أصحاب الديانات.





"هناك هجمة على الأديان من قبل التشريع والإعلام وعلى أصحاب الديانات مواجهتها."





يضيف السيد حرب أن الحوار يساعد على "حماية حرية الأديان".





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