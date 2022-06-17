ألبانيزي "واثق ومتفائل" من رفع الصين للعقوبات الاقتصادية بشكل تدريجي

النقاط الرئيسية قمة APEC التي انعقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة التايلندية بانكوك جمعت واحداً وعشرين من قادة دول منطقة آسيا الباسيفك بمشاركة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي

أعرب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن ثقته وتفاؤله بأن العقوبات التجارية البالغة 20 مليار دولار التي فرضتها الصين على أستراليا سيتم رفعها تدريجيا دون ان يحدد اطاراً زمنيا لذلك

ذكر السيد ألبانيزي خلال المحادثات أن أستراليا عادت إلى طاولة المفاوضات مع الحلفاء التاريخيين واكتسبت أهمية أكبر في المنطقة

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية قبيل عيد الميلاد هذا العام ستكون علامة فارقة مهمة، ملمحًا إلى أنها قد تتزامن مع رفع جزئي للعقوبات التجارية.



قمة APEC التي انعقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة التايلندية بانكوك جمعت واحداً وعشرين من قادة دول منطقة آسيا الباسيفك بمشاركة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.





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كما شاركت الولايات المتحدة وكندا والصين و فرنسا والسعودية وكمبوديا في مباحثات القمة.



وأعرب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن ثقته وتفاؤله بأن العقوبات التجارية البالغة 20 مليار دولار التي فرضتها الصين على أستراليا سيتم رفعها تدريجيا دون ان يحدد اطاراً زمنيا لذلك.



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وجاء هذا التصريح بعد اجتماع ألبانيزي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي يعتبر الاجتماع الأول لزعيم أسترالي وصيني منذ العام 2016. وكان رئيس الوزراء الأسبق مالكولم تيرنبول قد التقى الرئيس شي في ألمانيا على هامش مجموعة قمة العشرين في عام 2016.





وذكر السيد ألبانيزي خلال المحادثات أن أستراليا عادت إلى طاولة المفاوضات مع الحلفاء التاريخيين واكتسبت أهمية أكبر في المنطقة.





وعن أهمية مشاركة أستراليا في قمة APEC وتركيز رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على الاقتصاد والتجارة، قال الباحث في الاقتصاد الفيريائي والسياسي الأسناذ سليمان يوحنا إن أهمية APEC للعالم هو وجود آسيا فيه. وأهمية آسيا تكمن في وجود الصين لان الصين هو الاقتصاد الأول في العالم وليس الثاني."





وأضاف الأستاذ سليمان يوحنا لإذاعة أس بي اس عربي24 أن "الاقتصاد الصيني أصبح مصنعاً كبيراً للعالم ككل خلال الـ40 سنة الماضية لان أغلب الدول والاقتصادات الغربية أتجهت نحو مجرد خدمات."





ومن جانبه، قال السيد نعيم ملحم رئيس غرفة تجارة فيكتوريا لإذاعة اس بي اس إن قمة APEC خرجت بنتائج جيدة لان أستراليا كانت بعيدة جداً عن الاستثمار وخاصة خلال الثلاث سنوات الماضية.





وأضاف السيد نعيم ملحم أن "أستراليا ابتعدت عن الاستثمار مع البلدان المجاورة وبالأخص الصين بسبب العقوبات التي فرضتها الصين على منتجات أستراليا ومنها الشعير والنبيذ والمأكولات البحرية."





وبحسب السيد نعيم ملحم "هذه القمة ذوبت الجليد بين أستراليا والصين وفتحت الفرصة لرئيس الوزراء ان يلتقي الرئيس الصيني ويتباحث معه بشأن رفع العقوبات الاقتصادية."





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