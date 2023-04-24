بعيون عربية: ما هو يوم الأنزاك وما هي أهميته؟

النقاط الرئيسية: يضع المحتفلون في هذا اليوم غصنا صغيرا من إكيل الجبل على صدورهم كدلالة على أنهم لن ينسوا اولئك الذين سقطوا في الحروب

احتفاء الأستراليون بيوم الآنزاك لا يتوقف على تواجدهم في أستراليا فقط بل أيضا خلال تواجدهم في بلاد أخرى

نشات كلمة الآنزاك في القاهرة في فندق شافرد حيث أطلقت هذا المصطلح على الجنود من أستراليا ونيوزيلاندا

.يعتبريوم 25 أبريل/نيسان من أهم أيام الرزنامة الأسترالية فهو يوم الآنزاك حيث يتم استذكار الجنود الأستراليين الذين سقطوا نتيجة الحرب في غاليبولي.





وفي هذا الصدد، التقينا مع عدد من أفراد الجالية العربية لنقل مدى أهمية هذا اليوم ومعانيه بعيون عربية





تحدث محرر الشؤون الأسترالية في جريدة التلغاراف عن أهمية يوم الأنزاك قائلا أن لهذا اليوم أهمية بالغة فهو يوم التعبيرعن الحرية والتضحية والزمالة والتعاون.

كل البلاد تحتفي بيوم الآنزاك باستثناء أستراليا التي تحيي هزيمتها في غاليبولي.

وأشار هاني أنه يحرص على المشاركة في إحياء يوم الآنزاك، مضيفا أن هناك تداخل كبير وبين العالم العربي "نشات كلمة الآنزاك في القاهرة في فندق شافرد حيث أطلقت هذا المصطلح على الجنود من أستراليا ونيوزيلاندا، كطا ترتبط كلمة الآنزاك بانتصار أستراليا على الدولة العثمانية في معارك دارت في البلاد العربية" Polscy kombatanci w czasie ANZAC DAY PARADE w Melbourne w roku 1972, Credit: Foto: Joseph T. Dabrowski وتحدثت رئيسة تحرير جريدة بانوراما السيدة وداد فرحان عن أهمية يوم الآنزاك مشيرة أنها تستذكر بحزن سقوط الكثير من الجنود الأستراليين خلال الحرب.

يوم الآنزاك هو يوم عظيم في أستراليا تنظم فيه المسيرات في شوارع المدن والبلدات

وأشارت وداد أن لهذا اليوم رموزا تعبر عن مدى أهميته في الذاكرة الاسترالية:





زهرة الخشخاش الحمراء وهي زهور وجدت بكثرة في الأراضي التي شهدت أقسى المعارك وقتل عليها مئات الآلاف من الجنود بينهم الجنود الأستراليون. ويقال أن دماء الجنود التي روت هذه الأراضي، زادت من إحمرار هذه الزهرة، التي أصبحت رمزا لتذكر الجنود الذين سقطوا.





إكليل الجبل: يضع المحتفلون في هذا اليوم غصنا صغيرا من إكيل الجبل على صدورهم كدلالة على أنهم لن ينسوا اولئك الذين سقطوا في الحروب.





بسكويت الأنزاك: كان هذا البسكوت في الماضي زاد الجنود عندما يذهبون الى الحروب، وكانوا يأكلونه بدلاً من الخبز. وكان يقال انه مضاد للرصاص من شدة قساواته، فهو بسكويت خالِ من البيض والحليب ويحتوي على الطحين والشوفان والزبدة. A young girl places a poppy on the Roll of Honour after the Anzac Day National Service at the Australian War Memorial in Canberra, Sunday, April 25, 2021. Source: AAP وعبر الفنان اسماعيل فاضل عن المعاني السامية التي يحملها يوم الآنزاك، مشيدا بالدورالفعال للجنود أينما حلوا.

الجندي يفدي الوطن بروحه وبنفسه وماله وبكل الشيء. Image

أما الأستاذ المحاضربكلية الهندسة بجامعة غرب سيدني الدكتور جمال رزق فقد عبر عن امتنانه للجنود الذين سقطوا والذين كانوا سببا في تمتع أستراليا بميزة التعايش والسلام.

استذكر مع عائلتي الجنود الأستراليين يوم الآنزاك. Image

وترى السيدة سفانا الفارس وهي ربة بيت أن يوم الآنزاك هو يوم استذكار كل الجنود الذين ضحوا بحياتهم ليعيش غيرهم في سلام.





وتحدثت سفانا عن المراسم التي تقام بمناسبة يوم الآنزاك ومنها:





النفير الذي طالما ارتبط با نتهاء اليوم واطفاء الأنوار عند الجنود. ويؤدى هذا التقليد تكريما للمحاربين الذين سقطوا في المعارك.





وتلاة قصيدة The Ode التقليدية التي تؤكد على عدم نسيان الجنود. A member of the Australian Defence force is seen playing the last post at the Australian War Memorial on Anzac Day 2017 Source: AAP ويبدو أن احتفاء الأستراليون بيوم الآنزاك لا يتوقف على تواجدهم في أستراليا فقط بل أيضا خلال تواجدهم في بلاد أخرى وهذا ما اكده عازف الكمان الدولي عبد الغني أباظة

في الإمارات كنا نحتفي بهذا اليوم مع الجالية الأسترالية ونستذكر بطولة الجنود الأستراليين Image

أما منال بدر فقالت أنها تدرك معاني يوم الآنزاك لكنه يوم لا يختلف لديهاعن باقي أيام السنة. Source: AAP





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