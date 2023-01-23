نشرة أخبار المساء 23/1/2023

الحكومة الفيدرالية تؤكد ان فرض سقف على أسعار الغاز ساهم في بدء تخفيض فواتير الطاقة و مخاوف من ارتفاع كلفة المعيشة عشية العام الدراسي الجديد. زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون يدعو الى نشر الشرطة الفيدرالية في أليس سبرينغز لمكافحة تفشي الجريمة. الجيش الاميركي يعلن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في سوريا، و مقتل ستة عشر شخصا جراء انهيار مبنى في حلب. الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تدين مقاطعة عدة دول لاجتماع للجامعة العربية في طرابلس.
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