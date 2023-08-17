نشرة أخبار الصباح 17/8/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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أهم العناوين: - خسارة موجعة للماتيلداس امام انجلترا في نصف نهائي كأس العالم -مقتل أم لأربعة أطفال على يد زوجها طعناً بسكين في غربي سيدني -واشنطن تشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة في النيجر.

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