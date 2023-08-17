نشرة أخبار الصباح 17/8/2023

نشرة أخبار الصباح 17/8/2023Play09:56أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyListnrتحميل (8.93MB) أهم العناوين: - خسارة موجعة للماتيلداس امام انجلترا في نصف نهائي كأس العالم -مقتل أم لأربعة أطفال على يد زوجها طعناً بسكين في غربي سيدني -واشنطن تشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة في النيجر.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركالأكثر متابعةاعتقال رجل هدّد بتفجير قنبلة على متن رحلة متجهة من سيدني إلى كوالالمبور11:46'حلمي يتحقق بدراسة تكنولوجيا المعلومات' شاب عراقي يتسلق سُلم النجاح11:31تكديس الأغراض والخوف من التخلص منها: هل هو مرض نفسي؟أستراليا على موعد الليلة مع مباراة الماتيلداس وانجلترا لمعرفة من يحجز بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم07:14تعرفوا على الدولة التي تضم أكبر نسبة من الرجال الصلع في العالمكشف هوية المتهم بالتهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة من سيدني إلى ماليزياتقرير صادم: أصحاب الدخل المحدود لن يجدوا منزلاً للإيجار في أي مكان بأستراليا12:24غلاء المعيشة يجبر الأستراليين على إهمال صيانة سياراتهم: 'التأجيل يعرضكم للخطر'Latest podcast episodes"صلاحيات مطلقة": هل يستطيع وزير الهجرة التدخل لحل معضلة الآلاف ممن ينتظرون الإقامة الدائمة في أستراليا؟لماذا بكت المطربة العالمية أديل على خشبة المسرح؟" لا أعذار": كيف نمكّن أطفالنا من قول لا للتنمّر في كلمات ثلاث؟أستراليا بالعربي: لا يدفع الأستراليون ضريبة الميراث على الأصول والممتلكات التي يرثونها