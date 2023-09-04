نشرة أخبار الصباح 4/9/2023

نشرة أخبار الصباح 4/9/2023Play10:28أخبار الصباح Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Audioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyListnrتحميل (9.55MB) أهم العناوين: - مقتل مراهقين في حادث مروري مروع في غرب ملبورن - بيتر داتون يعد باستفتاء جديد إذا فشل الاستفتاء على صوت السكان الاصليين - زيلينسكي يعلن إقالة وزير الدفاع الأوكراني.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.شاركLatest podcast episodesنشرة أخبار المساء 4/9/2023شرح مفصل لكُتيب التصويت بـ"نعم" أو "لا" في استفتاء صوت السكان الأصليين بالبرلمانمن مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 4/9/2023كيف نعى كاظم الساهر كريم العراقي بعد رحلة صداقة وعمل استمرت لعقود؟