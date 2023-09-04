نشرة أخبار الصباح 4/9/2023

World - Arabic.jpg

أخبار الصباح Source: SBS

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

أهم العناوين: - مقتل مراهقين في حادث مروري مروع في غرب ملبورن - بيتر داتون يعد باستفتاء جديد إذا فشل الاستفتاء على صوت السكان الاصليين - زيلينسكي يعلن إقالة وزير الدفاع الأوكراني.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.


هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.



شارك

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 4/9/2023

sydney alliance 2020 (1).jpg

شرح مفصل لكُتيب التصويت بـ"نعم" أو "لا" في استفتاء صوت السكان الأصليين بالبرلمان

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 4/9/2023

كاظم الساهر.jpeg

كيف نعى كاظم الساهر كريم العراقي بعد رحلة صداقة وعمل استمرت لعقود؟