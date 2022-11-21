"أهم من المنسف والمسخن": ما سر عشق الشعبان الأردني والفلسطيني للساحرة المستديرة؟

النقاط الرئيسية وصل منتخب النشامى إلى الملحق العالمي في تصفيات بطولة كأس العالم 2014 ضد الأوروغواي حيث تأهل الأخير بخماسية في عمان

خاض النشامى 7 مباريات أمام أستراليا، فاز في 3 منها مقابل 4 هزائم، وسجل خلالها 6 أهداف ودخل مرماه 12 هدفا.

تأهل الفريق الفلسطيني أول مرة لكأس آسيا في عام 2014 بعد فوز على الفلبيت بهدف نظيف وتأهل أيضاً المنتخب الذي زين شعاره بالكوفية الفلسطينية إلى كأس آسيا في عام 2019.

في هذه الحلقة من بودكاست "العرب وشغف الكرة"، نبحث معكم في ماضي كرة القدم وحاضرها ومستقبلها في الأردن وفلسطين. نحلل معكم أيضاً وبرفقة ضيوف أعزاء العلاقة الخاصة التي جعلت هذين الشعبين يتابعون بشغف الدوريات المحلية وأداء المنتخبين الوطنيين على مدار السنوات.





سنبدأ من الماضي وتحديداً في إمارة شرق الأردن كما كانت تعرف في عام 1921. كانت القدم في ذاك الزمن كانت حكراً على طلاب بعض المدارس والذين كانوا يمارسونها دون القواعد التي تحكمها حالياً. كان عادياً أن ترى فريقاً من 20 لاعب والحكم هو نفسه معلم المدرسة مرتدياً طربوشه ومعطفه وسلسلة ساعته الذهبية!





سألت الصحافي الرياضي الأردني الشهير وصاحب الصوت العالق في ذاكرتنا منذ الطفولة، لطفي الزعبي، عن رأيه في سبب محبة الشعب الأردني لكرة القدم فقال: "كرة القدم لعبة شعبية وسهلة ولا تحتاج لإمكانيات مادية. العائلة المالكة أيضاً وشغفها بكرة القدم زاد من زخم اللعبة والإقبال الشعبي عليها."





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وبالفعل أولت العائلة المالكة الأردنية اهتماماً كبيرة بالرياضات المختلفة ومنها كرة القدم اذ كان الملك الراحل الحسين بن طلال رياضياً بامتياز وقام بدعم منظومة الحركة الرياضية والشبابية في المملكة.





ومشى على خطاه أيضاً الملك عبدالله الثاني والذي ازدهر في عهده قطاع الرياضة وتمكنت المنتخبات المختلفة من تحقيق نتائج جيدة وفي عام 1992 تولى الملك رئاسة الاتحاد الأردني لكرة القدم.



epa10310821 Players of Jordan pose for team photos ahead of the international friendly soccer match between Jordan and Spain in Amman, Jordan, 17 November 2022. Spain is preparing for the FIFA World Cup 2022 in Qatar with their first match against Costa Rica on 23 November. EPA/MOHAMMAD Source: EPA / MOHAMMAD ALI/EPA وفي نفس السياق، كان الأمير الأردني علي بن الحسين خاض في 2015، سباق المنافسة على عرش الفيفا وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتشجيع في ذلك الوقت من زملاء قال الأمير أن الكيل فاض بهم بسبب إدارة بلاتر حيث تقاذفت تهم الفساد المؤسسة الكروية الأهم عالمياً.





ولم يتمكن الأمير الذي كان انتخب نائباً لرئيس الفيفا في 2011 من الفوز ومدد بلاتر لفترة خامسة.





لم يفلح المنتخب الأردني بالتأهل لبطولة كأس العالم حتى الآن، أما بطولة كأس آسيا فقد تأهل حتى الآن أربع مرات. الأردن أيضاً هو البطل مرتين لدورة الألعاب العربية، بعد أن فاز في النسختين 1997 و 1999 من البطولة.





وصل منتخب النشامى إلى الملحق العالمي في تصفيات بطولة كأس العالم 2014 ضد الأوروغواي حيث تأهل الأخير بخماسية في عمان، و تعادل سلبي في ملعب سنتيناريو التاريخي.





epa10310741 Supporters of Spain cheer during the international friendly soccer match between Jordan and Spain in Amman, Jordan, 17 November 2022. Spain is preparing for the FIFA World Cup 2022 in Qatar with their first match against Costa Rica on 23 November. EPA/MOHAMMAD ALI Source: EPA / MOHAMMAD ALI/EPA هل تذكرون مباريات الأردن مع السوكروز؟ خاض النشامى 7 مباريات أمام أستراليا، فاز في 3 منها مقابل 4 هزائم، وسجل خلالها 6 أهداف ودخل مرماه 12 هدفا.





مدرب المنتخب الوطني الحالي عدنان حمد، سبق له وأن قاد الفريق في مباراتين أمام أستراليا، حيث فاز في واحدة وخسر الثانية.





محمد الدميري هو أحد لاعبي فريق النشامى. سألناه عن بداياته في عالم كرة القدم وماذا يعني له تمثل بلده في المنتخب الأول فقال: "بداياتي كانت في نادي الوحدات وتدرجت في الفئات العمري. تمثل المنتخب فخر لأي لاعب أردني."





شارك محمد مع المنتخب في بطولة اتحاد غرب آسيا 2014 والتي أحرز فيها المنتخب المركز الثاني بعد أن خسر النهائي أمام نظيره القطري بنتيحة 0-2 وكان أيضاً أحد اللاعبي في مباريات النشامى ضد أستراليا.





يقول الدميري عن استراليا: "لاعب راق وكل مشاركة لنا في مباريات في أستراليا سواء في أمم آسيا. الأجواء كانت رائعة واحترافية و أتمنى التوفيق لهم في كأس العالم."





وبما أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الأردن، ترى الأطفال والشباب يلعبونها في كل مكان حتى خارج الملاعب المخصصة.





يرى الاستاذ لطفي الزعبي أن الدعم الإضافي سيحدث فارقاً ايجابياً: "هناك الكثير من المواهب الرياضية على امتداد رقعة الأردن ولكن بحاجة لرعاية اهتمام. البيئة جيدة ولكن في المناطق النائية المنشآت ليست متوفر بشكل كاف."



epaselect epa07931803 Palestinian amputee children take part in a soccer training session at Deir Al Balah stadium in the central Gaza Strip, 18 October 2019. The training was led by Irish coach Simon Baker, general secretary of the European Amputee Football Federation, as part of an initiative organized by the International Committee of the Red Cross in the Gaza Strip. EPA/MOHAMMED SABER Source: EPA / MOHAMMED SABER/EPA ومن الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تأسس اتحاد كرة القدم الفلسطينية عام 1928 غير أن الفيفا اعترف فيه عام 1998 وذلك بعد انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.





تأهل الفريق الفلسطينية أول مرة لكأس آسيا في عام 2014 بعد فوز على الفلبيت بهدف نظيف. تأهل أيضاً المنتخب الذي زين شعاره بالكوفية الفلسطينية إلى كأس آسيا في عام 2019.





كرة القدم ليست مجرد رياضة وانما قوة دافعة للأمام. من قطاع غزة تحدثنا إلى مؤسس جمعية فلسطين لكرة القدم لمبتوري الأطراف فؤاد أبو غليون: "أسسنا الفريق في منطقة دير البلح في 2018. استطعنا بمجهود ذاتي رفع عدد اللاعبين إلى 50 لاعب."



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Palestinians players leave the pitch at the end of the AFC Asian Cup group B soccer match between Australia and Palestine at Al Maktoum Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Friday, Jan. 11, 2019. Australia won 3-0. (AP Photo/Hassan Ammar) Source: AP / Hassan Ammar/AP أعطت جمعية فلسطين الأعضاء نافذة إلى العالم: "عام 2019، اتيحت لنا فرصة لعبة ودية في فرنسا وكان للمباراة أهمية كبيرة وصرنا 90 لاعب كبير و45 من الأطفال. الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شكلنا دوري كرة قدم في 2020 وتوقف في فترة كورونا. عنا دوري يتضمن 5 مناطق في قطاع غزة."





حب كرة القدم لا يقتصر على الأولاد وانما حمى كرة القدم اصابت الفتيات أيضاً. تحدثنا إلى حنين الخطيب وهي لاعبة سابقة وتعمل في مجال الرياضة من اجل التنمية.





تقول حنين: "قصتي مع كرة القدم بدأت في سن صغير. كنت العب مع اولاد الحارة في الشارع وحظيت بدعم أهلي وعائلتي. لعبت في مراكز سمو الأمير علي للواعدين وبعد ذلك مع أحد الأندية المحلية وانضممت إلى المنتخب الوطني لتحت سن 14 عاماً لموسم واحد."



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