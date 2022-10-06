"العرب وشغف الكرة": شاركونا لحظات عربية كروية لا تنسى مع انطلاق مونديال قطر 2022

ستبث أس بي أس جميع المباريات الـ 64 مباشرة وعلى التلفزيون المجاني في أستراليا بصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA هذا العام. ستنطلق البطولة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.





وبالتزامن مع انطلاقة مونديال كأس العالم 2020 في قطر، يقدم فريق أس بي أس عربي24 بودكاست "العرب وشغف الكرة" الذي يتضمن سبع حلقات تأتيكم من دول المغرب العربي، دول الخليج، مصر، العراق، لبنان، سوريا وفلسطين والأردن.





بودكاست العرب وشغف الكرة سيأخذكم في جولة ممتعة مليئة بالذكريات الكروية التاريخية من هذه البلدان.





Advertisement

ستستمعون إلى ما قاله بعض من أبرز المعلقين على اللعبة من الوطن العربي، وإلى بعض اللاعبين الذين أحرزوا أهدافا تاريخية لن تمحى من ذاكرة الأجيال.





هذا بالإضافة إلى الكثير من المشجعين الذين شاركونا شغفهم وحبهم وتعلقهم باللعبة وأجوائها من أستراليا والعالم العربي.





يمكنكم الاستماع إلى بودكاست العرب وشغف الكرة عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.





أو عبر أي منصة بودكاست تفضلونها بالبحث على "العرب والكرة".





استمعوا إلى الحلقة الأولى ابتداء من 13 أكتوبر/تشرين أول 2022.



اقرأ المزيد تعرفوا على فريق أس بي أس الذي سيرافقكم خلال مباريات كأس العالم في قطر 2022 عبر شاشتنا

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



