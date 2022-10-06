أس بي أس عربي۲٤

"العرب وشغف الكرة": شاركونا لحظات عربية كروية لا تنسى مع انطلاق مونديال قطر 2022

أس بي أس عربي۲٤

Soccer ball on the ground at a football field

أس بي أس عربي24 تطلق بودكاست جديدا بعنوان "العرب وشغف الكرة". لتواكب معكم وتذكركم بلحظات كروية لا تنسى ضمن مونديال كأس العالم 2020 لكرة القدم في قطر. Credit: Hispanolistic/Getty Images

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نشر في: 6/10/2022 12:33pm, آخر تحديث: 6/10/2022 12:46pm
By SBS Arabic 24
المصدر: SBS

أس بي أس عربي24 تطلق بودكاست جديدا بعنوان "العرب وشغف الكرة". لتواكب معكم وتذكركم بلحظات كروية لا تنسى ضمن مونديال كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

نشر في: 6/10/2022 12:33pm, آخر تحديث: 6/10/2022 12:46pm
By SBS Arabic 24
المصدر: SBS
ستبث أس بي أس جميع المباريات الـ 64 مباشرة وعلى التلفزيون المجاني في أستراليا بصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA هذا العام. ستنطلق البطولة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وبالتزامن مع انطلاقة مونديال كأس العالم 2020 في قطر، يقدم فريق أس بي أس عربي24 بودكاست "العرب وشغف الكرة" الذي يتضمن سبع حلقات تأتيكم من دول المغرب العربي، دول الخليج، مصر، العراق، لبنان، سوريا وفلسطين والأردن.

بودكاست العرب وشغف الكرة سيأخذكم في جولة ممتعة مليئة بالذكريات الكروية التاريخية من هذه البلدان.

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ستستمعون إلى ما قاله بعض من أبرز المعلقين على اللعبة من الوطن العربي، وإلى بعض اللاعبين الذين أحرزوا أهدافا تاريخية لن تمحى من ذاكرة الأجيال.

هذا بالإضافة إلى الكثير من المشجعين الذين شاركونا شغفهم وحبهم وتعلقهم باللعبة وأجوائها من أستراليا والعالم العربي.

يمكنكم الاستماع إلى بودكاست العرب وشغف الكرة عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل 
وأندرويد.


أو عبر أي منصة بودكاست تفضلونها بالبحث على "العرب والكرة".

استمعوا إلى الحلقة الأولى ابتداء من 13 أكتوبر/تشرين أول 2022.
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تعرفوا على فريق أس بي أس الذي سيرافقكم خلال مباريات كأس العالم في قطر 2022 عبر شاشتنا

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أبل
وأندرويد.


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