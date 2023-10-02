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"بدأ الأمر بانهيار الاتحاد السوفييتي": كيف اندلع الصراع في ناغورني كراباخ؟
Ethnic Armenians from Nagorno-Karabakh arrive at a registration center of the Armenian Ministry of Foreign Affairs, near the border town of Kornidzor, Armenia, 25 September 2023. Source: EPA / NAREK ALEKSANYAN/EPA
فر أكثر من 70 ألف أرمني من إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا، تاركين وراءهم جميع ممتلكاتهم. وقال = المسؤولون الأذربيجانيون إنهم لا يرغبون في حدوث نزوح جماعي ووعدوا ببذل كل ما في وسعهم من أجل الاندماج السلمي لجميع الأرمن في منطقة كاراباخ. ولكن في أقل من أسبوع، فر عشرات الآلاف من الأرمن من المنطقة التي "اختفت من الوجود" بعد أن استسلم الانفصاليون الأرمن للقوات الأذربيجانية. وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه بهذا المعدل، لن يكون هناك أي أرمن في ناغورنو كاراباخ متهماً أذربيجان باتباع سياسة "تطهير عرقي" بينما تنفي أذربيجان جميع الاتهامات وتقول إن مغادرة السكان طوعية. وقال مستشار الرئيس الأذربيجاني إلتشين أميربايوف، إن بلاده في وضع صعب. تاريخياً وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت المنطقة تحت سيطرة الأرمن رغم أنها ظلت جزءً من أذربيجان باعتراف دولي. ووصل الحصار المفروض على المنطقة منذ تسعة أشهر إلى ذروته عندما شنت أذربيجان عملية عسكرية تقول إنها استهدفت الانفصاليين واستمرت تلك العملية 24 ساعة قبل أن تعلن أذربيجان انتهاء العملية. استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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