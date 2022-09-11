طالب لجوء وناشط: تصريح وزير الهجرة بمنحنا اقامة دائمة يعطينا بارقة أمل ولكن متى؟

النقاط الرئيسية وزير الهجرة الفيدرالي اندرو جايلز يقول إن حكومته ستفي بوعودها الانتخابية بمنح طالبي اللجوء الاقامة الدائمة

تظاهر ألاف اللاجئين وطالبي الللجوء في كانبرا مطالبين بحصولهم على الاقامة الدائمة

طالب لجوء وناشط يطالب الحكومة الفيدرالية بتحديد سقف زمني لمطالبهم

قال وزير الهجرة أندرو جايلز إن الحكومة الفيدرالية ستفي بوعدها بمنح حماية دائمة للأشخاص الحاصلين على تأشيرات حماية مؤقتة.



وجاء هذا التصريح بعد تظاهر ألاف اللاجئين وطالبي اللجوء خارج مبنى البرلمان مطالبين حزب العمال بالوفاء بوعده بإلغاء التأشيرات المؤقتة.





وقال السيد حسن جابر وهو طالب لجوء ورئيس مركز Justice for Refugees وهو ايضا أحد المشاركين في التظاهرة "أنا من حملة الإقامة الدائمة. وصلت إلى استراليا عام 2012 عن طريق البحر. أنا من الكويت. أنا بدون ولا أحمل أي جنسية."



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عاني السيد حسن جابر كحال بقية طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أستراليا عن طريق القوارب ولم يحصل في بادئ الأمر على حق العمل أو الدراسة. ولكن في العام 2016 حصل على حق العمل فقط.





وأضاف حسن لإذاعة أس بي اس عربي24 "عملت في مصنع وحصلت لي اصابة عمل. انضميت إلى منظمة تساعد العمال المهاجرين واللاجئين لمساعدة الجالية والناس الذين عندهم مشاكل في اللغة لشرح حقوقهم في العمل."





"شاركت مع ألاف اللاجئين وطالبي اللجوء في تظاهرة الأسبوع الماضي في كانبرا مطالبين بتحويل اقاماتنا المؤقتة إلى دائمة ولكن للاسف الشديد لم نحصل على أي وقت محدد لتنفيذ حزب العمال لوعودهم الانتخابية."



وتابع السيد حسن جابر "وزير الهجرة أندرو جايلز قال فقط إن الحكومة الفيدرالية ستفي بوعدها بمنح حماية دائمة للأشخاص الحاصلين على تأشيرات حماية مؤقتة دون تحديد وقت. نحن نطالب بتحديد وقت لمنحنا الاقامة الدائمة."





"الوزير أعطانا تخدير قوي لانه لم يحدد لنا متى سنحصل على الاقامة الدائمة. تصريح الوزير أعطانا بارقة أمل ولكن الناس وبضمنهم أنا. لقد تعبنا من الانتظار."





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