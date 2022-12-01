"استراليا هي الحصان الاسود في كأس العالم": بعد بداية متعثرة السوكروز يصل الى دور ال16 للمرة الثانية في تاريخه

النقاط الرئيسية فاز المنتخب الاسترالي على نظيره الدنماركي بهدف مقابل لا شئ

وبهذا الفوز حجز السوكروز موعدا لمواجهة الارجنتين في مباراة ستحبس انفاس مشجعيه

إن استراليا رغم "بدايتها المتعثرة" استطاعت ان تفاجئ العالم بالفوز على تونس والدنمارك تباعا

أقام مشجعو كرة القدم الاستراليون احتفالات صاخبة في جميع أنحاء البلاد بعد صعود منتخب السوكروز الى دور الستة عشر بفوزه صباح اليوم على الدنمارك في كأس العالم.





وهذا إنجاز لم يحققه المنتخب منذ 2006 على يد "الفريق الذهبي" الذي كان يضم تيم كاهيل ومارك فيدوكا وهاري كيويل .وبهذا الفوز حجز السوكروز موعدا لمواجهة الارجنتين في مباراة ستحبس انفاس مشجعيه في صباح الاحد المقبل.





هذا وقد بدأت ملامح دور الستة عشر في الوضوح مع صعود هولندا، امريكا، فرنسا وبولندا، انجلترا والسنغال الى جانب استراليا والارجنتين





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ويقول الصحافي الرياضي بلال نصور إن استراليا رفم "بدايتها المتعثرة" استطاعت ان تفاجئ العالم بالوز على تونس والدنمارك تباعا "استراليا وامريكا هما حققا اداءا فاق التوقعات، والسوكروز هو الحصان الاسود في هذه البطولة"





ويتوقع نصور ان يواصل الفريق الاسترالي تقديم اداءا مميزا امام الارجنتين ويضيف "الارجنتين بالفعل فريق قوي لكن الفريق الاسترالي يضم شبابا ينتظرهم مستقبل واعد"









ويضيف نصور انه ما زال يتوقع ان تصل كل من الارجنتين، البرازيل وفرنسا الى نهائيات البطولة فهي الفرق التي اثبتت برأيه حتى هذه اللحظة انهم الاجدر بالفوز بكأس االعلم للعام 2022





استمعوا الى اللقاء الكامل مع الصحافي الرياضي بلال نصور في الرابط الصوتي اعلاه





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