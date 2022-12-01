"فترة انتظار 50 عاماً": كل ما تحتاج معرفته عن تأشيرات الفرد المتبقي من العائلة

في هذه الحلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، ناقشنا مع وكيل الهجرة طلعت ابو زيد ملف تأشيرات استقدام الفرد المتبقي من العائلة: "هذه التأشيرة مصصمة لأخر فرد موجود خارج استراليا. الفئة الفرعية 115 يجب أن يكون مقدم الطلب خارج استراليا و 835 داخل استراليا."





وأوضح أبو زيد أنه يتوجب على العائلة الكفيلة تقديم التزامات مالية للفرد المتبقي اذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه، وأن تكون العائلة الراغبة بلم الشمل حاصة على إقامات دائمة أو جنسية أسترالية.



الرسوم بحدود 6625 دولار ورسوم اضافية لكل فرد في عائلة مقدم الطلب، ويضاف الى الطلب رسوم الفحص الطبي والبصمات. وعند الموافقة على التأشبرة يجب دفع باقي التكاليف وفترة الانتظار حاليا للبت فيها حوالي 50 عاماً.

Credit: Department of Border and Immigration

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وعن المؤهلين للتقدم بطلبات لهذه التأشيرة، شرح أبو زيد قائلاً: "نتحدث هنا عن قريب من الدرجة الأولى، أخ أو أخت أو أب أو أم. ومن الممكن أن يكون أخ أو أخت غير شقيقة."





نستعرض تالياً قائمة الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة الفرد المتبقي في أستراليا:





- نسخة من جواز سفر ساري المفعول وهوية شخصية وشهادة تغيير الاسم (ان توفرت).





- وثائق الكفيل: يتعين على الكفيل ملئ نموذج رقم 40 وإرساله إلى مقدم الطلب.





- إثبات العلاقة: يتوجب على مقدم الطلب اثبات العلاقة مع القريب الكفيل في أستراليا مثل شهادة زواج أو وفاة أو دفتر العائلة.





- شهادة حسن السلوك ورسالة من الشرطة توضح بالتفصيل تاريخك الجنائي في حال طلبت وزارة الشؤون الداخلية ذلك.





- وثائق الشريك: إذا تقدمت بطلب مع شريك ، فتأكد من تقديم مستندات الهوية ووثائق الشخصية وإثبات العلاقة.





وأوضح وكيل الهجرة ضرورة التصريح بحالة الزواج لمقدم الطلب: "عند تقديم الطلب، يجب أن يصرح الشخص اذا كان متزوجاً أم لا، لانه اذا قدم الطلب وكان اعزب وتزوج لاحقاً ولم يبلغ دائرة الهجرة يصبح بشكل تلقائي غير مؤهل للحصول على التأشيرة."



تمنح هذه التأشيرة لمن يحصل عليها الإقامة الدائمة وحق العمل والدراسة والتأمين الصحي وبإمكانه العيش أينما يرغب في أستراليا

أما بالنسبة لتكاليف التأشيرة فتبلغ 6625 دولاراً أستراليا وهناك رسوم إضافية لكل فرد من أفراد الأسرة يتقدم مع صاحب الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن يتم دفع رسوم التأشيرة على مرحلتين، الأولى عند تقديم الطلب والثانية عندما يًطلب ذلك من وزارة الهجرة.





وأشار أبو زيد إلى رسوم إضافية: "قد يضطر مقدم الطلب أيضًا إلى دفع تكاليف أخرى للفحوصات الطبية وشهادات والبصمة البيولوجية."





استمعوا إلى حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "طريق الهجرة" في الملف الصوتي المرفق أعلى الصفحة.



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