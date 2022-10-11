مصمم أزياء أسترالي عربي: "الأناقة لم تكن يوما حكرا على النساء"

عندما نتحدث عن الأناقة والجمال، يتبادر إلى أذهان العديد منا "المرأة". لكن أحمد أبو شبانة استطاع في وقت وجيز اتباث حقيقة أخرى وهي أن الأناقة ليست حكرا على الجنس الناعم، من خلال إنشاء مصلحة تجارية صغيرة تهتم بتحسين مظهر الرجال وهندامهم.





تحدث أحمد عن الاسباب التي أدت به الى الاهتمام بمجال تحسين مظهر الرجال قائلا: " ثمة اهمال غير مسبوق من بعض الرجال في أستراليا فيما يخص مظهرهم وهندامهم" ".





مضيفا: "علينا كجالية عربية أن يكون لنا وجه حسن ومظهر حسن في جميع الأماكن".





Advertisement

أفاد أحمد أنه كان دائما يهتم بنفسه وبمظهره ويهتم بالخروج بشكل لائق وكان يساعد الأقارب والأصدقاء في اختيار هندامهم وتحسين مظهرهم، فتبادرت الى ذهنه فكرة إنشاء مصلحة "لمساعدة الآخرين على تحسين مظهرهم".





وأكد أحمد أن اختيار الملابس اللائقة لا يحتاج من المرء دفع مبالغ باهظه: "أنا لا أركز على التكاليف، بل على الجوهر لذلك لا بد أن أجلس مع الشخص وأتحدث معه لأكون فكرة بشأن عمله والبيئة التي يعيش بها وكذلك ميزانيته لكي أتمكن من اختيار أسلوب الهندام الذي يتماشى مع شخصيته".





ويوصي أحمد الرجال: "بالتنظيم واختيار الملابس اللائقة للعمل أو الرياضة أو غيرها من المناسبات واختيار الإكسسوارات المناسبة من ساعات وأحذية والأحزمة".





وأشار أحمد أنه غالبا ما يتخوف الرجال من ارتداء الألوان مثل البنفسجي والأخضر ويتمسك العديد منهم باللونين الرمادي مضيفا أن فصل الربيع يتيح للرجال الاستمتاع بالارتداء الألوان.



أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.











