مساعد وزير الخارجية يتذكر الطفل الأسترالي إسحق أويلرز ضحية انفجار مرفأ بيروت

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Tim Watts at the Australian embassy in Beirut

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر تيم واتس مساعد وزير الخارجية صوراً له على موقع فيسبوك وهو يزور مرفأ بيروت متذكرا ضحايا الانفجار.

تحدث واتس عن الطفل الأسترالي إسحق أويلرز الذي فقد حياته في انفجار بيروت في عام 2020.

وكانت السفارة الأسترالية في بيروت قد كشفت في حينها عن أرجوحة صنعت خصيصا تخليدا لذكرى إسحق.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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