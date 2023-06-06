مساعد وزير الخارجية يتذكر الطفل الأسترالي إسحق أويلرز ضحية انفجار مرفأ بيروت

نشر تيم واتس مساعد وزير الخارجية صوراً له على موقع فيسبوك وهو يزور مرفأ بيروت متذكرا ضحايا الانفجار.





تحدث واتس عن الطفل الأسترالي إسحق أويلرز الذي فقد حياته في انفجار بيروت في عام 2020.





وكانت السفارة الأسترالية في بيروت قد كشفت في حينها عن أرجوحة صنعت خصيصا تخليدا لذكرى إسحق.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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