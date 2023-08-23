تقرير مستقبل الأجيال الأسترالية: الشيخوخة تتضاعف، فهل تتناقص الإنتاجية؟

Australians are finding less to complain about with their mobile services but lodging more about internet speeds, according to the industry ombudsman.

Australia’s ageing population doubles as Australia plans to increase spending on health, the NDIS, aged care, defense according to intergenerational report Source: SBS

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من المتوقع أن تنفق أستراليا على قطاعات الصحة ورعاية المسنين وNDIS والدفاع الإنفاق ١٤٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٦٢ أي نصف الانفاق الإجمالي خلال 40 عامًا، وفقًا لما تسرب عن تقرير مستقبل الأجيال الأسترالية، الذي من المقرر أن يكشف عنه وزير الخزانة جيم تشالمرز بالكامل يوم غد.

من المتوقع أن تنفق أستراليا بشكل غير متناسب على معاشات التقاعد على الرغم من التضاعف المتوقع لعدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، حسبما سيظهر تقرير مستقبل الأجيال الأسترالية. 

2021 Intergenerational Report
2021 Intergenerational Report Source: The Conversation

هذا يُظهر التقرير تغييرًا جوهريًا في القاعدة الضريبية الأسترالية على مدى أربعة عقود، بما في ذلك انخفاض كبير في رسوم الوقود حيث يختار سائقي السيارات بشكل متزايد السيارات الكهربائية وارتفاعًا على الفائدة على الديون من 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4%.


بينما يتّبع التقرير أربعة عقود من التوقعات في عدد السكان والمدفوعات الحكومية، لا يُتوقع اتخاذ تدابير كبيرة للإيرادات على المدى القريب بخلاف فرض ضرائب على الأرصدة الكبرى، وضريبة إيجار الموارد البترولية ومكافحة التهرب الضريبي متعدد الجنسيات.

كيف سينعكس ارتفاع نسبة المسنين على للإنتاجية ودينامية الاقتصاد الأسترالي؟ هل زيادة اعداد الهجرة هي الحل؟

الإجابة في القراءة الاقتصادية الأسبوعية مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف ضمن بودكاست "مال وإقتصاد" في الملّف الصوتيّ أعلاه.
اقرأ المزيد:

كل ما تريدون معرفته عن تقرير "مستقبل الأجيال" في أستراليا

 

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