"السوق حاليا هو سوق المشتري ولكن نرى عزوفا كبيرا عن شراء المنازل" خبير يشرح الأسباب

Key Points كر تقرير لموقع Domain المختص بسوق العقار في أستراليا ان سوق الايجارات في سيدني ارتفع لأكثر من 10% في العام الماضي

وصت أسعار الايجارات الان لمعدلات غيرمسبوقة

يتوقع الخبراء الاقتصاديين ان المشتري يتحدى السوق ويشتري بأقل سعر ممكن لان الناس تتوقع ان الاسعار ستنخفض أكثر

أهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة "عالم العقارات" معكم منال العاني وايمان ريمان ونتحدث اليوم مع الوكيل العقاري تشاد عربيد عن تقرير اقتصادي جديد يكشف عن ارتفاع كبير في اسعار الايجارات ببعض مناطق سيدني



LISTEN TO الاستثمار في مجال العقارات في الخارج بين الربح والخسارة SBS Arabic24 22/01/2018 04:13 Play

ذكر تقرير لموقع Domain المختص بسوق العقار في أستراليا ان سوق الايجارات في سيدني ارتفع لأكثر من 10% في العام الماضي. حيث وصت أسعار الايجارات الان لمعدلات غيرمسبوقة.





فعلى سبيل المثال ارتفع حاليا متوسط معدل الايجار حوالي 375 دولارا في الأسبوع الواحد وبالأخص في المناطق التي تتواجد فيها جامعات بسبب عودة الطلاب الى مقاعد الدراسة مرة أخرى من بعد جائحة كوفيد-19 .



يتوقع الخبراء الاقتصاديين ان المشتري يتحدى السوق ويشتري بأقل سعر ممكن

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وأضاف التقرير أن بعضاً من الطلبة الدوليين الذين يقومون بدفع ستة أشهرأو سنة لضمان حصولهم على المنزل أو شقة يعيشون فيها.











وأضاف عربيد "يتوقع الخبراء الاقتصاديين ان المشتري يتحدى السوق ويشتري بأقل سعر ممكن لان الناس تتوقع ان الاسعار ستنخفض أكثر بالاضافة الى انه متخوف من ارتفاع سعر الفائدة".





وفي ذات السياق، أظهر تقرير جديد صادر عن القطاع الخيري للكنيسة الأنجليكانية أن العمال الأساسيين لم يستطيعوا مواكبة الارتفاع الكبير في اسعار ايجارات المنازل. مشيراُ إلى ان الموظف العادي يضطر إلى إنفاق ثلثي دخله على الإسكان.



المصارف لم تعد تعطي المبلغ الكافي لشراء المنزل

وبالمقابل، ذكر تقرير اقتصادي آخر انه على الرغم من هبوط اسعار شراء المنازل في استراليا. الا انه لايوجد اقبال كبير على الشراء والاستثمار وذلك بسبب عدم وجود المنافسة بين المشترين مقارنة بالسنتين الماضيتين.





كما عزا التقرير أسباب عدم الاقبال على الشراء رغم انخفاض الأسعار هو ان المصارف لم تعد تعطي المبلغ الكافي لشراء المنزل، بالاضافة إلى قلة الثقة بالسوق العقاري وعدم التكهن بمستقبل العقارات وماذا سيحصل بخصوص سعر الفائدة.





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