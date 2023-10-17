أبو رامي ينتظر عودة زوجته من غزة: "لكن معبر رفح مقطوع"

قال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز إن حوالي 45 أستراليًا في غزة اتصلوا بالحكومة الفيدرالية سعياً لإعادتهم إلى أستراليا.





وقال السيد مارلز لشبكة ABC إن أستراليا لم تؤكد بعد مكان تواجد الأستراليين الـ 45 بالتحديد، لكنه قال إنه إذا ما تم فتح ممر يسمح للناس بالخروج من غزة فذلك سوف يكون خطوة إلى الأمام.





وقد علق الأستراليون في خضم الصراع بين مقاتلي حماس والقوات الإسرائيلية، والذي اندلع من جديد عندما شن مسلحو حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.





ومنذ ذلك الحين، شن الجيش الإسرائيلي جولة من الغارات الجوية الانتقامية على قطاع غزة، والتي استمرت لليوم العاشر على التوالي.





وقُتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل، وقُتل ما لا يقل عن 2800 شخص في غزة.





استمعوا إلى لقاء مع السيد خليل المبيض يتحدث عن حالة زوجته التي ذهبت لرؤية أهلها في غزة وعلقت هناك.



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