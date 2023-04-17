تأسيس دار نشر في ملبورن لمؤلفين ومؤرخين من داخل وخارج أستراليا

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جاءت فكرة تأسيس دار النشر بعد ان تم عقد مؤتمر لمؤلفين ومؤرخين حضروا إلى ملبورن من مختلف الولايات الأسترالية وكانوا يواجهون تحديات جمة عند تأليف كتبهم لعدم سهولة التواصل مع دور النشر.

Key Points
  • أسيس دار نشر كتب لمؤرخين ومؤلفين من داخل وخارج أستراليا بعنوان ABLE
  • تهدف الدار إلى مساعدة المؤلفين على تسهيل عملية طبع ونشر الكتب
  • قال رئيس ومؤسس دار النشر الدكتور حسن يونس ان فكرة التأسيس جاءت بعدما ألفت كتاباً قبل ثلاث سنوات
تم في ملبورن تأسيس دار نشر لمؤرخين ومؤلفين من داخل وخارج أستراليا بعنوان ABLE وهي اختصار لـ Author Book Launch and Expo بهدف مساعدة المؤلفين على تسهيل عملية طبع ونشر الكتب ولا سيما للمؤلفين والمؤرخين الذين يواجهون صعوبات في أستراليا عند طباعة ونشر الكتب الخاصة بهم.
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جاءت فكرة تأسيس دار نشر للمؤرخين من داخل وخارج أستراليا بعدما ألفت كتاباً قبل ثلاث سنوات
وجاءت فكرة تأسيس دار النشر بعد ان تم عقد مؤتمر لمؤلفين ومؤرخين حضروا إلى ملبورن من مختلف الولايات الأسترالية وكانوا يواجهون تحديات جمة عند تأليف كتبهم لعدم سهولة التواصل مع دور النشر.

وقال رئيس ومؤسس دار النشر التربوي الدكتور حسن يونس "جاءت فكرة تأسيس دار نشر الكتب للمؤرخين من داخل وخارج أستراليا بعد ما ألفت كتاباً قبل ثلاث سنوات وزوجتي وأبنتي تانيا."
كتابي الذي ألفته قبل ثلاث سنوات تقريباً كان يتناول الإهمال الذي يدمر وأقصد هنا الاهمال في مجال ادارة الاعمال وليس في مجال حياتي الشخصية
وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم "قررت عقد مؤتمر كبيرلحضور كل المؤلفين والكتاب والمؤرخين وقام كل واحد منهم بإلقاء كلمات خلال المؤتمر وكان المؤتمر ناجحا جدا وحضر حوالي 25 مؤلفا ومؤرخا من أستراليا".
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وتابع رئيس ومؤسس دار النشر التربوي الدكتور حسن يونس أن "كتابي الذي ألفته قبل تقريبا ثلاث سنوات كان يتحدث عن الاهمال الذي يدمر وأقصد هنا الاهمال في مجال ادارة الاعمال وليس في مجال حياتي الشخصية."

وقال الدكتور حسن يونس، "هناك طلب على طباعة ونشر الكتب هنا في أستراليا لان لكل واحد منا قصة معينة مثل قصة حياته او قصة فشل مر به او نجاح. يرغب عدد من الاستراليين في كتابة قصتهم من أجل مشاركتها مع الناس. وجدنا هنالك طلباً كبيراً على طباعة ونشر الكتب"

المزيد في التدوين الصوتي أعلاه.

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