"أطيب التمنيات من لطفي الصيني للمستمعين الأعزاء": صيني يتحدث بالعربية يشرح معاني وتقاليد رأس السنة القمرية

النقاط الرئيسية يحتفل أكثر من مليار شخص حول العالم ببدء السنة القمرية الجديدة هذا الأسبوع

لطفي لي أسترالي من أصل صيني يتحدث اللغة العربية

العيد ليس عيدا رسميا في أستراليا لكن تقام احتفالات كبيرة في المدن الرئيسية

يحتفل أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم ببدء السنة الصينية الجديدة التي تعد حسب التقويم الصيني “عام الأرنب” وفي عام 2023 يبدأ العام القمري يوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني. وفي أستراليا تحتفلت الجاليات الآسيوية بهذه المناسبة وتوليها أهمية خاصة.





يبدأ العام القمري مع بزوغ القمر الجديد في التقويمات القمرية التي تستند على دورات القمر والأرض. يمثل هذا العام، السنة الرابعة من دورة من 12 عاما.





بدأت الاحتفالات بالعام القمري الجديد منذ قرون وتقول إحدى الأساطير إنها بدأت مع هزيمة وحش اسمه "نيان" طارده القرويون بالألوان الحمراء والأضواء الساطعة والضوضاء العالية.



هذا العيد يسمى عيد الربيع وفيه نتناول الطعام اللذيذ ونلبس الملابس الجديدة

ويقول لطفي لي في حديث مع SBS Arabic24 إن هذه المناسبة هي فرصة مهمة لاجتماع الأسرة وتناول الطعام اللذيذ.





ويضيف: "هذا العيد يسمى عيد الربيع وفيه نتناول الطعام اللذيذ ونلبس الملابس الجديدة ويقدم الكبار ظروفا حمراء إلى الأطفال تحتوي على النقود وهذه علامة على التمنيات الطيبة من العائلة".



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ويقارن لطفي بين الاحتفالات في أستراليا وتلك التي كانت تقام في بلده الأصلي الصين.





"عيد الربيع ليس عيدا رسميا في أستراليا لكنه يصادف هذا العام في عطلة نهاية الأسبوع، فعندنا يومان للاحتفال على الرغم من عدم توفر الأجواء".





لكنه يقول إنه وفي الأعوام الأخيرة ومع وجود عدد أكبر من الصينيين في ملبورن من ذي قبل فإنه يرى الاحتفالات في الشوارع والمطاعم.





ويشرح لطفي معنى "سنة الأرنب" فيقول إن الأرنب رمز للذكاء والحيوية.



أتمنى في عام الأرنب أن يعود الحب لكل شخص

وتمنى لطفي لجميع الناس مستقبلا أفضل يستعيدون فيه "الحب".





"شاهدنا أشياء ليست جيدة مؤخرا كالوباء والحروب. أتمنى في عام الأرنب أن يعود الحب لكل شخص، لكل العالم، لا يهم إن كنت مسيحيا أو مسلما أو من أي دين آخر، سوف نتطلع إلى المستقبل المنير".





وكان لطفي قد درس اللغة العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين على يد أساتذة من سوريا ومصر، كما قال، وعمل بعد ذلك كمترجم لمدة طويلة في السعودية الكويت.



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