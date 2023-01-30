"بين فرحة العودة وغصة الأعباء الاقتصادية": كم تنفق العائلات مع انطلاق العام الدراسي الجديد؟

النقاط الرئيسية: يلامس معدل الإنفاق على الصعيد وطني 11.4 مليار دولار، 5 مليارات دولار تُنفق على تكاليف المدارس الابتدائية، و6.4 مليار دولار لتكاليف المدارس الثانوية

يصل شراء قسم اولي من الزي المدرسي لولدين الى كلفة 500 دولار، دون الشنطة المدرسية، والأحذية الرياضية والمدرسية

تحدثت السيدتان سوزان سليمان وماريان يمين عن سبب اختيارهما لمدرسة كاثوليكية لأولادهما وعن الأعباء الاقتصادية عشية انطلاق العام الدراسي

تتزامن بداية العام الجديد مع بدء السنة الدراسية في استراليا كما الاستحقاق المادي والاقتصادي للآباء والأمهات في جميع أنحاء البلاد.





عندما يتم قياس معدل الانفاق لكل طالب في السنة الأكاديمية، تحتسب التكاليف المدرسية المختلفة، والتي تشمل الرسوم الدراسية والمعسكرات والرحلات والمعدات الرياضية وتكاليف النقل، وبناء على ذلك يبلغ متوسط الكلفة لكل طفل في مرحلة التعليم الابتدائي سنويًا 2،325 دولارًا و4،212 دولارًا لكل طالب في المرحلة الثانوية، وذلك بحسب بحث جديد اصدره موقع Finder







اختارت السيدة ماريان يمين المدرسة الكاثوليكية لأولاها وهي ام لأربعة أطفال ويتابع اثنان من اولادها تعليمهما الابتدائي. شرحت لبرنامج “Good Morning Australia” خلفيات هذا الخيار قائلة:



المدرسة ليست فقط للتعليم، بل لنقل القيم، ونحن مسيحيون لذا اخترنا مدرسة تعزز القيم الني نغرسها في العائلة وتساعدنا في نقل الايمان لأولادنا





وفي نفس السياق تحدثت السيدة سوزان سليمان، وهي ام لثلاثة فتيان في المرحلة الثانوية والابتدائية، عن سبب خيارها لمدرسة كاثوليكية إثنية:





" أحببنا أن نؤمن بيئة ملائمة لأولادنا من الناحية الإيمانية والثقافية، لذا اخترنا جوًا مشابه للعائلة".





سليمان التي اختارت مدرسة العائلة المقدسة المارونية لأولادها الثلاث تقول:





كنيسة سيدة لبنان تقع الى جانب المدرسة، وافرح عندما أرى الأطفال يدخلون الكنسية كل صباح قل التوجه الى المدرسة





لا تخشى الوالدتان من تقوقع اولادهما في بيئة من خلفية واحدة، اذ ان استراليا المتعددة الثقافات، عاجلًا ام آجلًا، ستفتح هذا الباب على مصراعيه لكل استرالي.





في هذا السياق تقول سليمان:





"أولادي يختلطون مع أولاد من خلفيات متعددة في الأنشطة غير المدرسية، وابني بدأ في العمل ولم ار أي عائق على انفتاحه على الآخرين".





من ناحيتها، تفخر يمين بانتمائها لأستراليا في تعدديتها، وترى أن المدرسة الرسمية قد تفوق احيانًا المدرسة الخاصة.







أما عن الأعباء الاقتصادية قالت يمين:





" الكلفة لا تقتصر على الأقساط، فقد فرض زيّ مدرسي جديد واعطي الأهل فترة سنتين قبل فرضه بشكل كامل، لذا قمت بشراء قسم اولي منه فقط ولامست الكلفة 500 دولار، دون الأحذية الرياضية والمدرسية التي بلغت قيمة 200 دولار".





مساندة للعائلات في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة، تقدم المدارس الكاثوليكية، على سبيل المثال لا الحصر، دعمًا يتمثل بخصم نسبي للابن الثاني والثالث في كل عائلة، اما الرابع فيتم اعفاء الاهل نهائيًا من قسطه المدرسي.





كيف بدت اذًا أجواء المنزل عشية انطلاقة العام الدراسي الجديد؟ وهل تخفى فرحة الأمهات بعودة الهدوء والانضباط الى المنازل؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



