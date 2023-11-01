"احذروا المحتالين" ازمة السكن في استراليا تزيد من عمليات النصب على الباحثين عن منزل للايجار

ينصح الوكيل العقاري تشاد عربيد الباحثين عن منزل للايجار للتأكد من سمعة مكتب العقارات الذي يتعاملون معه وزيارة المنزل اذا امكن وعدم الاكتفاء بفحصه الكترونيا. كما دعا عربيد الى الابلاغ عن اي محاولة للتلاعب من قبل اصحاب العقارات او وكلائهم





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