"احذروا المحتالين" ازمة السكن في استراليا تزيد من عمليات النصب على الباحثين عن منزل للايجار

Rental lease agreement

Source: Getty / Getty Images

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ادى قلة المعروض من منازل للايجار إلى وقوع بعض الباحثين عن منزل للايجار ضحايا للاستغلال والاحتيال.وتنظر منظمة ID-CARE لمكافحة الاحتيال الالكتروني حاليًا في أكثر من 700 حالة احتيال للإيجارات بقيمة إجمالية تزيد عن 100 ألف دولار، بمتوسط 2500 دولار تقريبًا للشخص الواحد..

ينصح الوكيل العقاري تشاد عربيد الباحثين عن منزل للايجار للتأكد من سمعة مكتب العقارات الذي يتعاملون معه وزيارة المنزل اذا امكن وعدم الاكتفاء بفحصه الكترونيا. كما دعا عربيد الى الابلاغ عن اي محاولة للتلاعب من قبل اصحاب العقارات او وكلائهم

House for rent.
for rent Source: Getty / Getty Images

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