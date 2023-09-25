زلّة جديدة لبايدن تثير مخاوف حول قدرته على قيادة الولايات المتحدة. فما الذي حدث؟

2023 PHOENIX AWARDS DINNER

US President Joe Biden speaks during the 2023 Phoenix Awards Dinner at the Washington Convention Center in Washington, DC, USA, 23 September 2023. Credit: BONNIE CASH / POOL/EPA

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس جو بايدن كان "يتحدث من قلبه" عندما كرر نفس القصة مرتين في حفل لجمع التبرعات في مدينة نيويورك.

وتحدث بايدن عن كيف شجعه تجمع العنصريين البيض، ورد فعل الرئيس السابق دونالد
ترامب
عليه للترشح للبيت الأبيض عام 2020، ثم أعاد سرد نفس القصة بعدها بدقيقتين فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثر فيه الشكوك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة حول أهلية الرئيس الثمانيني للترشح من جديد.

تحدثت سناء وهيب وبترا طوق الهندي عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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