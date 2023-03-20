عازفة بيانو كفيفة تعاني من التوحد تأسر القلوب وتفوز في برنامج عالمي (الفيديو بالداخل)

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Credit: Claude Gabriel/ Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

لفتت الشابة البريطانية لوسي (13 عاما) وهي كفيفة تعاني من التوحد اهتمام الصحافة العالمية ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد فوزها بلقب أفضل عازفة ضمن برنامج The Piano.

وكان فيديو للعازفة الشابة قد حصد أكثر من 4 مليون مشاهدة  على تويتر.
تحدثت كريستال باسيل وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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