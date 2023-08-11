الملاكم بيلي ديب: هزمتُ الخصوم في الملاكمة ولكن السرطان كان الخصم الأقوى الذي إنتصرتُ عليه

في خضّم إنتصاراته في حلبات الملاكمة وفي عز مشواره الرياضي، فوجئ بطل الملاكمة الاسترالي واللبناني الأصل بيلي ديب (بلال ديب) بتشخيصه بمرض السرطان.





"كان وقع الخبر علي صعباً جداً فقد كنتُ في عز مشواري وفي بداية حياتي فقد كنتُ حينها بعمر 36".





وقال بيلي لأس بي أس عربي24 "كنت في البداية منزعجاً ولم أرغب في أخذ العلاج الكيميائي بسبب ذكرياتي منه خاصة وأن زوجتي سارة توفيت وهي تخضع للعلاج الكيميائي."



Source: Facebook الأطباء الذين كانوا يعالجون بيلي ديب من السرطان أخبروه بأنه ليش يعيش أكثر من ستة أشهر إذا لم يخضع للعلاج.





بعد أن واجه بيلي بهذه الحقيقة المؤلمة- يقول بيلي – بدأت بالخضوع للعلاج الكيميائي واصبحت حريصاً "على الإستفادة من العلاح إلى أقصى حد."





الدافع وراء قبول بيلي ديب للخضوع للعلاج الكيميائي كان رغبته في الحياة ولكن أولاً وقبل كل شي أبنه ذو الأعوام الثلاثة.





يقول بيلي "كنتُ أفكر وقتذاك كيف يمكن لهذا الصبي الصغير أن يعيش بدون أب."



Source: Facebook كلمات بيلي ديب هذه تأخذه إلى سنوات حياته الأولى حيث كان يعاني- كما يقول- من الاستقواء عندما كان في المدرسة.





"بعمر 11 عاماً وبسبب ما كنتُ أتعرض له من إستقواء في المدرسة، أخذني أبي الى النادي وقال لي عليك أن تتعلم الملاكمة لكي تدافع عن نفسك."





منذ ذلك الحين بدأ مشوار بيلي ديب مع الملاكمة وأمتد على مدى 25 عاماً شهد خلاله العديد من الانتصارات وحصوله على لقب التحاد العالمي للملاكمة بوزن الريشة من 2011 حتى 2013 وقبله لقب السوبر للناشئين عام 2008.





إرتباط بيلي بعائلته كان كبيراً خاصة في فترة مرضه حيث كانوا يشعرون بالضيق والخوف على بيلي.





وهنا يقول بيلي "كان الموقف صعباً عليهم، ولكن كان أصعب عليّ حيث كلما زاروني إلى المستشفى، كنتُ أقول قد تكون هذه آخر مرة أراهم فيها."









Source: Facebook أستمر بيلي على العلاج وأنقضت الاشهر الستة وما زال به رمق من الحياة حتى جاءه الخبر من الأطباء في 6 آذار مارس 2023 بأنه خالٍ من السرطان.





يقول بيلي إنه لاقى العديد من الخصوم على حلبة الملاكمة وهزمهم، ولكن كان الخصم الأقوى في الحياة مرض السرطان والذي تغلب عليه هو الآخر.





أطلق بيلي بعد ذلك كتابه الذي يحمل عنوان "قلبٌ حقيقي: نزالات حياتي."



Source: Facebook يقول بيلي ديب إنه بدأ بكتابة هذا الكتاب عام 2015 بعد وفاة زوجته سارة جراء مرض السرطان والهدف منه أن يكون كتاباً ملهما للآخرين الذين يريدون الوصل لما حققه بيلي ديب.





وعن سر نجاحه في التغلب على السرطان، يقول ديب "الأيمان أولا ومن ثم الاصرار."





وفي رسالته التي يود إيضالها، قال ديب "ضع الإيمان أولا ومن ثم العائلة والصداقة والحب لأنها جميعاً تحقق الأمل في الحياة."





بعد شفائه من السرطان، بدأ الملاكم بيلي ديب بالتثقيف على مواجهة هذا المرض.





"أنا مررت بتجربة المرض، وأريد عن أعلم الناس ماذا يصنعون حتى ينتصروا على المرض مثلي."



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