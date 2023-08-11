الملاكم بيلي ديب: هزمتُ الخصوم في الملاكمة ولكن السرطان كان الخصم الأقوى الذي إنتصرتُ عليه

Boxer Bilal Dib July 2023.png

الملاكم بيلي ديب يجري الفحوصات -تموز يوليو 2023 Source: Facebook

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

"كلما زارني الأهل في المستشفى، كنتُ أقول قد تكون هذه آخر مرة أراهم فيها"

في خضّم إنتصاراته في حلبات الملاكمة وفي عز مشواره الرياضي، فوجئ بطل الملاكمة الاسترالي واللبناني الأصل بيلي ديب (بلال ديب) بتشخيصه بمرض السرطان.

"كان وقع الخبر علي صعباً جداً فقد كنتُ في عز مشواري وفي بداية حياتي فقد كنتُ حينها بعمر 36".

وقال بيلي لأس بي أس عربي24 "كنت في البداية منزعجاً ولم أرغب في أخذ العلاج الكيميائي بسبب ذكرياتي منه خاصة وأن زوجتي سارة توفيت وهي تخضع للعلاج الكيميائي."
Boxer Bilal Dib during treatment.png
Source: Facebook
الأطباء الذين كانوا يعالجون بيلي ديب من السرطان أخبروه بأنه ليش يعيش أكثر من ستة أشهر إذا لم يخضع للعلاج.

بعد أن واجه بيلي بهذه الحقيقة المؤلمة- يقول بيلي – بدأت بالخضوع للعلاج الكيميائي واصبحت حريصاً "على الإستفادة من العلاح إلى أقصى حد."

الدافع وراء قبول بيلي ديب للخضوع للعلاج الكيميائي كان رغبته في الحياة ولكن أولاً وقبل كل شي أبنه ذو الأعوام الثلاثة.

يقول بيلي "كنتُ أفكر وقتذاك كيف يمكن لهذا الصبي الصغير أن يعيش بدون أب."
Boxer Bilal Dib with his son.png
Source: Facebook
كلمات بيلي ديب هذه تأخذه إلى سنوات حياته الأولى حيث كان يعاني- كما يقول- من الاستقواء عندما كان في المدرسة.

"بعمر 11 عاماً وبسبب ما كنتُ أتعرض له من إستقواء في المدرسة، أخذني أبي الى النادي وقال لي عليك أن تتعلم الملاكمة لكي تدافع عن نفسك."

منذ ذلك الحين بدأ مشوار بيلي ديب مع الملاكمة وأمتد على مدى 25 عاماً شهد خلاله العديد من الانتصارات وحصوله على لقب التحاد العالمي للملاكمة بوزن الريشة من 2011 حتى 2013 وقبله لقب السوبر للناشئين عام 2008.

إرتباط بيلي بعائلته كان كبيراً خاصة في فترة مرضه حيث كانوا يشعرون بالضيق والخوف على بيلي.

وهنا يقول بيلي "كان الموقف صعباً عليهم، ولكن كان أصعب عليّ حيث كلما زاروني إلى المستشفى، كنتُ أقول قد تكون هذه آخر مرة أراهم فيها."

 
Boxer Bilal Dib.png
Source: Facebook
أستمر بيلي على العلاج وأنقضت الاشهر الستة وما زال به رمق من الحياة حتى جاءه الخبر من الأطباء في 6 آذار مارس 2023 بأنه خالٍ من السرطان.

يقول بيلي إنه لاقى العديد من الخصوم على حلبة الملاكمة وهزمهم، ولكن كان الخصم الأقوى في الحياة مرض السرطان والذي تغلب عليه هو الآخر.

أطلق بيلي بعد ذلك كتابه الذي يحمل عنوان "قلبٌ حقيقي: نزالات حياتي."
Boxer Bilal Dib with Mayor Bilal Hayek (Canterbury-Bankstown ).png
Source: Facebook
يقول بيلي ديب إنه بدأ بكتابة هذا الكتاب عام 2015 بعد وفاة زوجته سارة جراء مرض السرطان والهدف منه أن يكون كتاباً ملهما للآخرين الذين يريدون الوصل لما حققه بيلي ديب.

وعن سر نجاحه في التغلب على السرطان، يقول ديب "الأيمان أولا ومن ثم الاصرار."

وفي رسالته التي يود إيضالها، قال ديب "ضع الإيمان أولا ومن ثم العائلة والصداقة والحب لأنها جميعاً تحقق الأمل في الحياة."

بعد شفائه من السرطان، بدأ الملاكم بيلي ديب بالتثقيف على مواجهة هذا المرض.

"أنا مررت بتجربة المرض، وأريد عن أعلم الناس ماذا يصنعون حتى ينتصروا على المرض مثلي."
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و 
تويتر
 و 
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.


 


شارك

الأكثر متابعة

APGAB Ep 1 - NT1 (3 of 25).jpg

سلسلة جديدة على SBS تطرح السؤال: ما هو طبق أستراليا الوطني؟

PENNY WONG PRESSER

الحكومة الأسترالية تنوي العودة لاستخدام مصطلح 'الأراضي الفلسطينية المحتلة' والمعارضة تنتقد

A group of men lighting a rainbow flag on fire

العراق يحظر استخدام مصطلح 'المثلية' ويستبدله بعبارة 'الشذوذ الجنسي'

08:10
SG Improving English - letters

هل تعاني من ضعف لغتك الإنجليزية: إليك خطوات سهلة لتعزيز مهاراتك

14:13
Family concept object still life image.

دراسة جديدة تكشف أن كثيرا من الأستراليين يهملون نظافة أسنانهم والأطباء يحذرون

12:22
السفير الفلسطيني عزت عبد الهادي

ترحيب بقرار أستراليا اعتبار الأراضي الفلسطينية 'محتلة' والمستوطنات الاسرائيلية 'غير شرعية'

Dark,Gray,Office,Lobby,With,A,Concrete,Floor,,Loft,Windows

Omar came to Australia as a refugee. Now he's helping police better engage with Middle Eastern newcomers

11:37
tax.jpeg

لماذا وجد البعض أنفسهم مدينين لمكتب الضرائب هذا العام بدلا من الحصول على عوائد ضريبية؟

Latest podcast episodes

Loneliness is taking a toll on Australia's youth.

38 بالمائة من الشباب الأستراليين يشعرون بالوحدة و"الأسباب معقدة"

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 11/8/2023

DATELINE BANK ROBBERS.jpg

"35 مشاركة": مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا ينطلق الأسبوع المقبل

drinking.jpg

هل تعرفون ما هو التسمم المائي؟