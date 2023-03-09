"لا زال هناك الكثير لنتعلمه": زوجة بروس ويليس تطلب من الصحفيين احترام خصوصيته

USA CINEMA RED 2 PREMIERE

US actor Bruce Willis (R) and his wife model Emma Heming (L) arrive for the premiere of the movie 'Red 2' in Westwood, California, USA, 11 July 2013. Source: EPA / MICHAEL NELSON/EPA

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

طالبت زوجة الممثل الأميركي بروس ويليس الصحفيين والمصورين باحترام خصوصيته في الأماكن العامة بعد إعلان إصابته بمرض الخرف.

وكانت زوجته عارضة الأزياء إيما هيمينج تشير إلى حادثة حصلت مؤخرا مع زوجها عندما ظهر علنا لمقابلة أصدقائه لتناول القهوة موضحة مدى صعوبة إخراج شخص مريض إلى العالم.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 
شارك

Latest podcast episodes

Ban live export

"قرار خاطئ وسيؤثر سلبا على التجارة مع الدول العربية": أستراليا تقرر انهاء تصدير الماشية الحية

Sam Misho.jpg

عضو بلدية هيوم سام ميشو يطالب بتقليل ساعات عمل محلات القمار وعدد الماكينات

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 09/03/2023

6edcb1a3-a24c-410f-b5db-c4fa14be5293.jpg

" شربل بعيني منارة الحرف": كتاب جديد للأديبة بهية بو حمد لمحبي الشعر حول العالم