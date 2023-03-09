"لا زال هناك الكثير لنتعلمه": زوجة بروس ويليس تطلب من الصحفيين احترام خصوصيته

طالبت زوجة الممثل الأميركي بروس ويليس الصحفيين والمصورين باحترام خصوصيته في الأماكن العامة بعد إعلان إصابته بمرض الخرف.





وكانت زوجته عارضة الأزياء إيما هيمينج تشير إلى حادثة حصلت مؤخرا مع زوجها عندما ظهر علنا لمقابلة أصدقائه لتناول القهوة موضحة مدى صعوبة إخراج شخص مريض إلى العالم.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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