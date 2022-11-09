باع البطاقة رجل سوري: أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرا بواسطة اليانصيب

فاز شخص من ولاية كاليفورنيا بالجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي.





هذا وقد بلغت قيمة الجائزة رقما قياسيا عالميا هو 2.04 مليار دولار حسبما أفادت الشركة المنظمة يوم الثلاثاء. توالت الأشهر التي لم يتمكن فيها أي أحد م الفوز مما تسبب في تراكم هذه المبلغ الذي فاز به سعيد الحظ.





وقد بيعت البطاقة الفائزة في متجر يملكه رجل من أصل سوري.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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