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باع البطاقة رجل سوري: أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرا بواسطة اليانصيب

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epaselect USA POWERBALL LOTTERY

epaselect epa10293022 A digital Powerball lottery display shows its limit of 999 million dollars as the Powerball jackpot reaches 1.9 billion dollars, in Oakland, California, USA, 07 November 2022. The Powerball jackpot is the largest jackpot of a national lottery in history, with the next drawing set for the evening of 07 November. A potential winner has a lump-sum option of an estimated 929.1 million US dollars. EPA/JOHN G. MABANGLO Source: EPA / JOHN G. MABANGLO/EPA

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نشر في: 10/11/2022 10:55am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 10/11/2022 10:55am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
فاز شخص من ولاية كاليفورنيا بالجائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" الأميركي.

هذا وقد بلغت قيمة الجائزة رقما قياسيا عالميا هو 2.04 مليار دولار حسبما أفادت الشركة المنظمة يوم الثلاثاء. توالت الأشهر التي لم يتمكن فيها أي أحد م الفوز مما تسبب في تراكم هذه المبلغ الذي فاز به سعيد الحظ.

وقد بيعت البطاقة الفائزة في متجر يملكه رجل من أصل سوري.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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