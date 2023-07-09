كيف نجت قطة من موت محقق بعد سقوطها من الطابق الـ 23؟

Many cats will recover from cat flu.

Many cats will recover from cat flu. (Source: Pixabay) Source: Pixabay

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثار خبر نجاة قطة من موت محقق في إحدى أحياء مدينة نوفوسيبيرسك الروسية الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية روسية أن الحادث وقع بعد سقوط قطة من الطابق الـ23 في مبنى سكني بحي أوكتيابرسكي.

ووفقا لما ورد بموقع RT للأخبار الروسية بالعربية، سقطت القطة على سيارة متوقفة قرب المبنى.

فما هي القصة وما الذي حدث للقطة؟

تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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