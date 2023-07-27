القنصلية المصرية في سيدني تحتفل باليوم الوطني

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احتفل سعادة القنصل المصري العام في سيدني محمد خليل وزوجته سالي خليل بدارتهما في "روز باي" في سيدني بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية. وشارك في الاحتفال عدد كبير من السياسيين والقادة الدينيين وشخصيات إعلامية ومجتمعية على رأسها النائب في برلمان نيو ساوث ويلز إدمون عطالله الذي مثّل رئيس الولاية كريس مينز. وتضمن الاحتفال عرضاً للوحات فنية لرموز وشخصيات فرعونية بريشة السيدة سالي خليل. أس بي أس عربي24 حضرت الاحتفال وسجلت لقاءات مع الحاضرين حيث أشاد النائب عطالله بدور المصريين الأستراليين الفاعل في المجتمع الأسترالي. استمعوا إلى اللقاءات التي أجرتها مديرة البرنامج العربي سيلفا مزهر التي حضرت المناسبة مع عدد من الشخصيات التي حضرت هذه الاحتفالية.

الاحتفال المصري في سيدني بالعيد الوطني المصري.jpg
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