لن تقف النجمة العالمية سيلين ديون على المسرح مجدداً. فما الذي حدث؟

أكدت شقيقة النجمة العالمية سيلين ديون استحالة وقوفها على المسرح بسبب تدهور حالتها الصحيّة.





وتقول تقارير صحفية إن ديون التي تعاني من مرض "متلازمة الشخص المتيبس" أصبحت منحنية الظهر وعرضة للسقوط في أي وقت، إضافة إلى معاناتها من تشنّجات مفاجئة وصعوبة شبه دائمة في المشي.





وأكّدت مصادر أنّه لم تتمّ مشاهدة ديون التي أعلنت عن مرضها العام الماضي علناً منذ 600 يوم.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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