لن تقف النجمة العالمية سيلين ديون على المسرح مجدداً. فما الذي حدث؟

Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park - Day 1

Celine Dion performs live at Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park at Hyde Park on July 5, 2019 in London, England. (Photo by Brian Rasic/WireImage) Credit: Brian Rasic/WireImage

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أكدت شقيقة النجمة العالمية سيلين ديون استحالة وقوفها على المسرح بسبب تدهور حالتها الصحيّة.

وتقول تقارير صحفية إن ديون التي تعاني من مرض "متلازمة الشخص المتيبس" أصبحت منحنية الظهر وعرضة للسقوط في أي وقت، إضافة إلى معاناتها من تشنّجات مفاجئة وصعوبة شبه دائمة في المشي.

وأكّدت مصادر أنّه لم تتمّ مشاهدة ديون التي أعلنت عن مرضها العام الماضي علناً منذ 600 يوم.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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