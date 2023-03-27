هتافات الفرح تغمر برلمان جنوب أستراليا بعد "خطوة جريئة على طريق تحقيق العدالة للسكان الأصليين"

النقاط الرئيسية تم تمرير قانون في جنوب أستراليا لإنشاء صوت للسكان الأصليين في البرلمان

إقرار مشروع القانون يجعل جنوب أستراليا أول ولاية تسن تشريعًا بشأن الصوت في البرلمان

رئيس حكومة الولاية اعتبر هذا الإنجاز إنجازا مهما للسكان الأصليين لكن المعارضة لم تصوت

في جلسة خاصة عقدت يوم الأحد مرّر برلمان ولاية جنوب أستراليا قانونا لإنشاء صوت للسكان الأصليين. ووصف رئيس الحكومة بيتر مالينوسكاس، مخاطبًا مجلس النواب ، التشريع بأنه "بالغ الأهمية" بالنسبة لسكان الولاية الأصليين.





وقال "لقد مر وقت طويل لكن أصوات السكان الأصليين ستسمع الآن في ولاية جنوب أستراليا".





سيتم انتخاب ممثلي صوت جنوب أستراليا في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل قبل نهاية العام.





يأتي إنشاء صوت على مستوى الولاية قبل الاستفتاء لتكريس هيئة فيدرالية في الدستور.



نوّه السيد مالينوسكاس بالجهود التي أوصلت إلى هذه النتيجة ومنها جهود النائب العام ووزير شؤون السكان الأصليين في الولاية السيد كِيام مار، والسيد Dale Agius مفوض السكان الأصليين.





واعترف بأن التشريع لم يحظَ بالاجماع في البرلمان لكن النقاش الذي أوصلنا إلى النقطة التي نحن عليها اليوم كان حضاريا جدا ومدروسا ومهذبا.





وقال: "سوف نغتنم الفرصة التي يتيحها لنا هذا الصوت لتطعيم برلماننا وديمقراطيتنا، بمعرفة وخبرة شعوبنا الأولى ، لا سيما في الأمور المتعلقة بمستقبلهم ، وهو أمر لا ينفصل عن مستقبلنا".





وقال مالينوسكاس إن الأمة ستنظر إلى مثال جنوب أستراليا بشأن "هذا التغيير المهم" قبل الاستفتاء على إنشاء صوت فيدرالي أمام البرلمان.





"إن التغيير الذي يضمن ديمقراطيتنا هو خطوة أخرى أقرب إلى تحقيق التطلع الأسترالي الأبدي لتحقيق العدالة للجميع ، بما في ذلك أولئك الذين عاشوا هنا أطول فترة، أصحاب الأرض التقليديون.





النائب العام كيام مار قال إن ولاية جنوب أستراليا قادت البلاد في مسيرة إنشاء صوت للسكان الأصليين، مما سيمكنهم من التحدث بشكل مباشر لصناع القرار في البرلمان، والوزارات والدوائر الحكومية، والذين طالما واجهوا صعوبات في إحداث تغيير ذي معنى.





"هذا الصوت سيساعد صناع القرار في إحداث تغيير إيجابي ودائم للمستقبل".





وقال: "هذه ليست نهاية الرحلة، إنما هي البداية".





وأضاف: "ولاية جنوب استراليا أضاءت منارة الأمل لبقية الأمة "





زعيم المعارضة في ولاية جنوب أستراليا السيد David Speirs قال إنه أمِل بأن ينجح الصوت، على الرغم من أن حزبه امتنع عن التصويت على التشريع لأنه يعتقد أن فيه خلل. وقال إنه تحدث إلى كثير من السكان الأصليين الذين تخوفوا من أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى نتائج عملية.



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من جهته قال مفوض السكان الأصليين وهو أحد كبار قبيلة Kaurna السيد Tim Agius إنه يدعم الفكرة لكنه لا يدعم القانون. واعتبر أنه لم يكن هناك "تواصل حقيقي" مع السكان الأصليين في تصميم وكتابة مسودة القانون.





وقال "هذا ليس صوتا نمتلكه. إنه صوت الحكومة، وليس صوتنا".





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد طارق الحارس، رئيس جمعية الجالية العراقية في ولاية جنوب أستراليا إن "تمرير البرلمان لهذا التشريع هو "قرار تاريخي بالفعل وهو خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة للجميع ومنهم السكان الأصليين".





وأيد السيد طارق الحارس فكرة إنشاء هيئات استشارية ممثلة للسكان الأصليين تقدم المشورة والتوصيات للحكومة وصناع القرار قائلا "إن السكان الأصليين يعرفون ما هي قضاياهم وطموحاتهم، وهم يمتلكون المعرفة في كيفية تغيير الأمور نحو الأفضل".





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