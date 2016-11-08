"اللقمة الطيبة واللمة الحلوة" سر نجاح الشيف السوري عبد الله السعد

النقاط الرئيسية قصة اليوم تتحدث عن نجاح الشيف السوري عبد الله السعد الذي وصل إلى استراليا عام 2017 واستطاع تحقيق حلمه بفتح مطعمه الخاص في ملبورن

الشخص الذي لا يتقن لغة البلد شعر بأنه خلق من جديد ويحتاج من البداية دراسة اللغة

لم أخف من المجازفة لاني اقدم شيئاً مميزاً وجديداً وأنا واثق من عملي ولقمتي

قصة اليوم تتحدث عن نجاح الشيف السوري عبد الله السعد الذي وصل إلى استراليا عام 2017 واستطاع تحقيق حلمه بفتح مطعمه الخاص في ملبورن الذي يمزج بين الأكلات السورية واللبنانية والعراقية بنكهة أسترالية.



واجه الشيف عبد الله السعد تحديات وضغوطات كبيرة منها اللغة والقوانين المختلفة عن بلده الأم، الا انه استطاع المضي قدما لبلوغ هدفه والتغلب على تلك الصعوبات.





وصل الشبف السوري عبد الله السعد إلى أستراليا قادما من سوريا عام 2017 بسبب الحرب. واجه عبد الله العديد من الصعوبات منها اللغة والقوانين الجديدة.



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الشخص الذي لا يتقن لغة البلد كأنه ولد من جديد ويحتاج من البداية دراسة اللغة

وقال لإذاعة اس بي اس عربي24 إن "الشخص الذي لا يتقن لغة البلد كأنه ولد من جديد ويحتاج من البداية دراسة اللغة. كانت البداية صعبة ولكن استطعت التأقلم شيئاً فشيئاً مع الناس."





"لدي مطعم وملحمة في سوريا فنقلت هذه التجربة هنا إلى استراليا وهي مصلحتي منذ الصغر ومصلحة الوالد. اختار والدي اسم المطعم وكان يقول لي دائما إذا ما عندك صفة الكرم لا تفتح مصلحة تجارية."



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واضاف الشيف عبد الله السعد، "الشخص الذي يحب مصلحته وعمله ينجح فيه. لا تفتح مصلحتك التجارية إذا لم تكن تحبها. والحمد لله نجحنا فيها وأسسنا مطعم الكرم في ملبورن. أعمل في المطعم كأني أعد الأكل لبيتي وعائلتي. اللقمة الطيبة هي سر النجاح."



ما خفت المجازفة لاني اقدم شيء مميز وجديد

وفي سؤالنا للشيف عبد الله، هل جازف عندما فتح مطعمه في منطقة بها عدد كبير من المطاعم العربية، قال "لم أخف من المجازفة لاني اقدم شيئاً مميزاً وجديداً. أنا واثق من عملي ولقمتي. أإقدم الأكلات السورية واللبنانية والعراقية والأكل العربي."





"نقدم أيضا الشاورمة العربية. نحن نقوم بتتبيلها ونضعها على السيخ. أنا أعده بنفسي بطعم ونكهة بهارات الشاورما في سوريا. الذي يميز مطعمنا أيضا أننا المطعم الوحيد الذي يقدم الحلاوة الحمصية. كما نقدم المقبلات المختلفة والكبة المشوية والمصارين والكروش كل يوم أحد لانها تحتاج لجهد كبير. لا نريد حرمان الناس من أكلاتهم المفضلة".



الحلاوة الحمصية وتابع الشيف السوري عبد الله السعد "يرتاد المطعم مختلف الجاليات والأستراليين الذين أشادوا بالأكل اللذيذ الذي نقدمه. الناس مشتاقة للأكل العربي وللمطبخ العربي. وأنا أقرم بتأمين كل ما يطلبه الناس".





"واجهت صعوبات وتحديات واي مصلحة بالعالم فيها صعوبات في البداية بالاخص في بلد جديد فيه قوانين جديدة. يجب ان نتعب لتحقيق النجاح وبعدها نرتاح".





ويطمح الشيف عبد الله لفتح فرع أخرى في ملبورن والولايات الاسترالية.



"رسم البسمة على وجوه الناس واللقمة الطيبة واللمة الحلوة والترحيب هو سر نجاح مصلحتنا التجارية. أٌقدم مزيجاً من الاكلات من قبل طباخين من سوريا والعراق ولبنان. نعمل كعائلة واحدة. أهم شيء اللقمة الطيبة ونظافة الأكل والمطعم مما يجعل الناس يأتون اليك ويفرحون لان فرحتهم هي أهم شيء بالنسبة لي من المال".



وخلص الشيف السوري عبد الله السعد للقول إن "أستراليا بلد جميل ومفتوح وفيها فرص كبيرة وتساعد الناس على تحقيق أهدافهم ولكن المهم ان يكون الشخص طموحا ويضع أهدافاً وأساساً حتى يحقق حلمه ويصل إلى مبتغاه".





للاستماع للمقابلة كاملة مع الشيف السوري عبد الله السعد اضغطوا على التدوين الصوتي اعلاه.





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