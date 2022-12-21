في عيد الميلاد المجيد: قادة روحيون يدعون لفتح أبواب المحبة والتلاقي والسلام

النقاط الرئيسية دعا قادة الكنائس المختلفة في أستراليا إلى فتح الأبواب للمحبة والتلاقي والسلام ومساعدة المحتاجين في بلداننا الأم

عيد الميلاد المجيد هو عيد البهجة والفرح واللقاء والمصافحة لأبناء الكنيسة المارونية بشكل خاص والكنائس الأخرى بشكل عام

للعيد عدد كبير من المعاني المهمة في حياة الانسان وموقع مهم بحياة الناس والعائلة والكنيسة

يحتفل مسيحيو العالم بعيد الميلاد المجيد وبهذه المناسبة أجرت منال العاني لقاءات مع عدد من القادة الروحيين وهم سيادة المطران انطوان شربل طربية راعي الكنيسة المارونية في أستراليا. والأب حنا داغر المتحدث باسم سيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية استراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك. وسيادة المطران باسيليوس قُدسية أسقف الكنيسة الانطاكية الارذثوكسية في استراليا.



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وقال سيادة المطران انطوان شربل طربية راعي الكنيسة المارونية في أستراليا لإذاعة اس بي اس عربي24 إن عيد الميلاد المجيد هو عيد البهجة والفرح واللقاء والمصافحة لأبناء الكنيسة المارونية بشكل خاص والكنائس الأخرى بشكل عام.





وأضاف سيادة المطران طربية "للعيد عدد كبير من المعاني المهمة في حياة الانسان وموقع مهم بحياة الناس والعائلة والكنيسة. في الأونة الأخيرة أصبح هنالك تباعد واحقاد بين الناس وضمن العائلة الواحدة والاخوة."





"ندعو الجميع للمصالحة بعيد الميلاد وان نفكر انه لا احد كامل كلنا عندنا اخطاء ويجب ان نقر بذلك من أجل بدء مسيرة عدم ادانه بعضنا البعض ونسامح ونعيش في مجتمع فيه حب وسلام."



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وتابع سيادة المطران انطوان شربل طربية "هذا العيد هو دعوة أساسية لفتح الابواب للمحبة والتلاقي والسلام ومساعدة العائلات والمدارس هنا في لبنان ندعم المدارس والجامعات حتى يتعلموا. كما انه فرصة للاحتفال باليوبيل بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء الكنيسة المارونية منذ عام 1973. ونتابع المسيرة لخدمة الناس والكنيسة والمدارس والمؤسسات."





ومن جانبه، قال الأب حنا داغر المتحدث باسم سيادة المطران روبير رباط راعي أبرشية استراليا ونيوزلندا للروم الملكيين الكاثوليك "نتمنى للجميع اعياد مباركة وسعيدة. أرسل الله أبنه مولودا من امرأة تحت الناموس لخلاص البشرية."





أما سيادة المطران باسيليوس قُدسية أسقف الكنيسة الانطاكية الارذثوكسية في استراليا فقد هنأ الجميع "بمناسبة ميلاد المخلص. اليوم نتذكر بعيد الميلاد المخلص الترتيلة السماوية المجد لله في العلا وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. التسبيح لله ودعوتنا للسلام في نفوس البشر الذي هو مفقود سواء على المسار الشخصي أو على مستوى العالم. للأسف نسمع عن حروب ومشاكل وأوجاع."





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