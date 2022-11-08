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إلقاء الحساء على لوحة لفان جوخ في روما: هل تبرر التوعية بقضايا المناخ الهجمات على الأعمال الفنية؟

أس بي أس عربي۲٤

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نشطاء المناخ يلطخون لوحة فان جوخ بالحساء.

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نشر في: 8/11/2022 11:19am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 8/11/2022 11:19am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
زادت في الفترة الأخيرة وتيرة هجمات النشطاء البيئيين على لوحات لكبار الرسامين في المتاحف الأوروبية.

يقول النشطاء إنهم يسعون من خلال تلك الهجمات إلى التوعية بالأزمة المناخية. ولكن يرى المنتقدون أنها أعمالاً "تخريبية" ذات "مردود عكسي".

أحدث الاعتداءات كانت يوم السبت قبل انطلاق قمة شرم الشيخ عندما ألقت ناشطات في روما حساء على لوحة "الزارع" لفنسنت فان جوخ.

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هذا وقد دعا المسؤولون في عدد من المتاحف العالمية إلى زيادة الحذر وحماية الأعمال الفنية من التخريب.

فهل تبرر التوعية بقضايا المناخ الهجمات على الأعمال الفنية؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي

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