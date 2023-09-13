جدل واسع في مصر بسبب حظر ارتداء النقاب في المدارس

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Niqab-clad Egyptian women queue outside a polling station in the Mediterranean city of Alexandria on May 24, 2012. Source: AFP / STR/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قرارا تزامن مع بدء العام الدراسي حددت فيه مواصفات الزي المدرسي وتضمن "حظر ارتداء النقاب في المدارس".

وجاء القرار على شكل كتاب دوري أرسلته الوزارة إلى المديريات التعليمية في جميع أنحاء البلاد. وبحسب القرار، فإن ارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه وأن يكون بعلم ولي الأمر.

ولكن القرار أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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