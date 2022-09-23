خبير الكتروني: "كسل موظف واحد" قد يكون وراء سرقة بيانات الملايين من عملاء OPTUS

النقاط الرئيسية ما يصل إلى 9.8 مليون مستخدم قد يتأثرون بهذه الهجمة

وقامت نصحت هيئة Scam Watch العملاء المتأثرين بوضع قيود على الحسابات المصرفية ، ومراقبة أي نشاط غير عادي

قالت وزيرة الشؤون الداخلية ، كلير أونيل ، إن مركز الأمن الالكتروني الأسترالي يقدم المشورة والمساعدة الفنية لشركة Optus

تعرضت شركة Optus ، ثاني أكبر شركات الاتصالات في أستراليا ، لاختراق هائل للبيانات ، حيث تعرضت المعلومات الشخصية لملايين العملاء للخطر من خلال هجوم إلكتروني وصف بأنه واحدا من اكبر الهجمات في تاريخ استراليا.





وقامت هيئة Scam Watch الحكومية التي تشرف على مكافحة الهجمات الالكترونية باصدار بيان عاجل قالت فيه "إذا كنت أحد عملاء Optus ، فربما قد تم الاستيلاء على اسمك وتاريخ ميلادك ورقم هاتفك وعناوين بريدك الإلكتروني."





ونصحت سكام واتش العملاء المتأثرين بوضع قيود على الحسابات المصرفية ، ومراقبة أي نشاط غير عادي وطلب حظر التقارير الائتمانية في حالة الاشتباه في أي احتيال.





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من ناحيتها اكدت Optus إن تفاصيل الدفع وكلمات السر للحسابات الشخصية لم يتم اختراقها وأن خدمات الهاتف الخاصة بها ظلت آمنة للعمل.





قالت Optus إنها ستتصل بأي عملاء تعتقد أنهم في خطر متزايد من التعرض للاختراق ، وإرسال إخطارات شخصية وتقديم خدمات مراقبة من طرف ثالث.





وعبرت الرئيسة التنفيذية ل Optus ، Kelly Bayer Rosmarin عن غضبها وخيبة أملها من الهجوم قائلة إن ما يصل إلى 9.8 مليون مستخدم قد يتأثرون في سيناريو "أسوأ الحالات" وأن Optus لا تزال تحقق ما إذا كان هذا المعلومات معروضة للبيع على الإنترنت.



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من ناحيتها قالت وزيرة الشؤون الداخلية ، كلير أونيل ، إن مركز الأمن الالكتروني الأسترالي يقدم المشورة والمساعدة الفنية لشركة Optus ، مضيفة أن الشركات والمؤسسات الأسترالية يتم استهدافها باستمرار من قبل مجرمي الإنترنت والدول المعادية.





واكدت Optus إنها لن ترسل روابط في أي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل SMS. ودعت العملاء الذين يعتقدون أن بياناتهم ربما تعرضت للاختراق ، أو الذين لديهم مخاوف محددة الى الاتصال بـ Optus من خلال تطبيق My Optus (قالت الشركة إن هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا للتفاعل مع Optus) ، أو عن طريق الاتصال بالرقم 133 937. مع التشديد على ألا ينقر المستخدمون أبدًا على رابط يزعم أنه قد تم اختراق معلوماتهم الشخصية.





ويقول خبير التكنولوجيا السيد جونار نادر إن هذا الهجوم لم يكن مفاجئا بالنسبة له "نحن من عشرات السنين من مثل هذه الهجمات ولكن الشركات الكبرى تعاني من الكسل والجهل بالتقنية والتكنولوجيا"





ويشرح نادر قائلا "الامر يحتاج الى كوظق كسول واحد ليضغط على رابط خارجي من المحتالين ويفتح الباب لهم لسرقة البيانات"





وطالب نادر بتشديد القوانين لالزام قيادات الشركات الكبرى بتحمل المسؤولية عن الاخطاء التي تتسبب في مثل هذه الهجمات "من يهمل ويتساهل عليه مواجهة الحبس والا فلن يشعروا ابدا بالمسؤولية"





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