مظاهرات حاشدة لأطياف من الأستراليين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد أحداث جنين

خالد غنام العضو المؤسس في مجموعة الفعل الفلسطيني في سيدني تحدث عن هذه الفعالية وحضورها ودعواته لأطياف الشعب داخل فلسطين لتوحيد الصف، كما أكد على تصريح الدكتور عزت عبد الهادي رئيس البعثة البلوماسية في أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهاديء قي حوار أجراه مع جريدة الغاريان" بأن على أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من روح الحق العادل للشعب الفلسطيني"، مطالبًا خالد غنام حزب العمال بضرورة اتخاذ موقف واضح في هذا الإطار.



ل لاستماع لمطالب المتظاهرين في أستراليا من حكومة حزب العمال في اللقاء مع خالد غنام أحد مؤسسي الفعل الفلسطيني في سيدني. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



