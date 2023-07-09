مظاهرات حاشدة لأطياف من الأستراليين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد أحداث جنين

مظاهرات سيدني دعما للشعب الفلسطيني.JPG

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انطلقت ظهر يوم السبت الماضي الثامن من يوليو في "التاون هول" في الوسط التجاري من مدينة سيدني، مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في مخيم جنين، حضرها أطياف متعددة من الأحزاب الأسترالية، ومنظمات حقوق الإنسان، والاتحادات الطلابية وفعاليات من الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية.

خالد غنام العضو المؤسس في مجموعة الفعل الفلسطيني في سيدني تحدث عن هذه الفعالية وحضورها ودعواته لأطياف الشعب داخل فلسطين لتوحيد الصف، كما أكد على تصريح الدكتور عزت عبد الهادي رئيس البعثة البلوماسية في أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهاديء قي حوار أجراه مع جريدة الغاريان" بأن على أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من روح الحق العادل للشعب الفلسطيني"، مطالبًا خالد غنام حزب العمال بضرورة اتخاذ موقف واضح في هذا الإطار.
مظاهرات حاشدة دعماً لفسطين من سيدني.JPG
مظاهرات سيدني دعما لفلسطين 2.JPG
للاستماع لمطالب المتظاهرين في أستراليا من حكومة حزب العمال في اللقاء مع خالد غنام أحد مؤسسي الفعل الفلسطيني في سيدني. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.

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