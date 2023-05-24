"القادم أصعب": خبير اقتصادي يقرأ بين سطور ميزانية فيكتوريا لعام 2023

Melbourne City

Melbourne'da son 24 saatte 9 vaka tespit edildi. Credit: Melbourne City Council

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اتخذت حكومة أندروز قرارات صعبة في ميزانية ولاية فيكتوريا يوم الثلاثاء لتخفيض ديونها القياسية المتراكمة خلال ذروة كوفيد ، بينما تمول وعودها الانتخابية.

النقاط الرئيسية
  • ستضخ الحكومة 320 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية التي تشمل التحضير لقسم طوارئ جديد في مستشفى الملكة إليزابيث الثانية في الضواحي الشرقية ومستشفى جديد في West Gippsland
  • ستفرض حكومة فيكتوريا ضرائب أعلى على الشركات الكبرى للمساعدة في سداد ديون الولاية لكن الحكومة قدمت أيضًا بعض الدعم للأعمال التجارية الصغرى بما في ذلك إلغاء رسوم التأمين على الأعمال لمدة 10 سنوات.
  • اعتبارًا من 1 تموز يوليو، ستدفع الشركات الكبيرة التي تزيد رواتبها عن 10 ملايين دولار سنويًا ضريبة رواتب إضافية حيث سيتم تطبيق معدل 0.5 ٪ عليها، وستدفع الشركات التي تزيد رواتبها عن 100 مليون دولار 0.5 ٪ إضافية لتصبح الزيادة 1%.
ستفرض حكومة فيكتوريا ضرائب أعلى على الشركات الكبرى للمساعدة في سداد ديون الولاية لكن الحكومة قدمت أيضًا بعض الدعم للأعمال التجارية الصغرى بما في ذلك إلغاء رسوم التأمين على الأعمال لمدة 10 سنوات.

وتقدر الحكومة أن الشركات ستوفر حوالي 3200 دولار على تأمين التعويض المهني و 2400 دولار على التأمين ضد الحريق والتأمين ضد المخاطر الخاصة الأخرى على مدى عقد من الزمان.

كما سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي لضريبة الرواتب من 700 ألف إلى 900 ألف دولار وعلى نحو سينفع 4200 شركة.

ستضخ الحكومة 320 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية التي تشمل التحضير لقسم طوارئ جديد في مستشفى الملكة إليزابيث الثانية في الضواحي الشرقية ومستشفى جديد في West Gippsland

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة 286 مليون دولار لصحة المرأة ، بما في ذلك 65 مليون دولار لتعزيز العمليات الجراحية لعلاج الانتباذ البطاني الرحمي وعيادة مخصصة للنساء من السكان الأصليين.

ومن أبرز الخاسرين الشركات الكبرى حيث سيتم فرض ضريبة تحت عنوان "دين كوفيد" لمدة 10 سنوات للمساعدة في سداد الديون الذي تراكمت خلال فترة الجائحة وتعهدت الحكومة قبل انتخاباها بالنظر فيه.
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الإعلان عن ميزانية فيكتوريا اليوم: توقعات بتسريح آلاف الموظفين الحكوميين لمواجهة الارتفاع القياسي في الديون

Mohamed Hage OAM
Mohamed Hage received the Order of Australia Medal. Credit: Mohamed Hage
واعتبارًا من 1 تموز يوليو، ستدفع الشركات الكبيرة التي تزيد رواتبها عن 10 ملايين دولار سنويًا ضريبة رواتب إضافية حيث سيتم تطبيق معدل 0.5 ٪ عليها، وستدفع الشركات التي تزيد رواتبها عن 100 مليون دولار 0.5 ٪ إضافية لتصبح الزيادة 1%.

ومن جانبه، قال رئيس غرفة التجارة العربية الأسترالية محمد الحاج ان المصاريف خلال كوفيد-19 تضخمت بشكل كبير وجاء وقت تسديد هذه الفاتورة: "ليس فقط في فيكتوريا وانما في نيو ساوث ويلز وكل الولايات لأسترالية، سنضطر لرد كل هذه الديون. ولكن من الضروري أن يتم تحقيق توازن معين بحيث لا تتأثر الشركات الكبرى لدرجة تؤدي بها إلى تسريح موظفين وبالتالي التأثير سلباً على نسبة البطالة. أرباح الشركات الكبرى تأثرت أيضاً في الفترة الأخيرة مع ارتفاع التضخم."

وأوضح الحاج أن اقتصاد فيكتوريا يحتل أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلاد ككل وفي أكثر من قطاع: "النمو السكاني مطرد في الولاية وهذا ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الذي يناهز 25% منه على الصعيد الوطني."

استمعوا إلى المقابلة كاملة مع رئيس غرفة التجارة العربية الأسترالية محمد الحاج.
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