انقسام مجتمعي أم تصحيح لخطأ تاريخي: مناظرة حول استفتاء الصوت للسكان الأصليين

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An Australian and an Aboriginal flag are seen in Canberra, Wednesday, August 30, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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منذ إعلان الحكومة الفيدرالية المضي قدماً بالوعد الانتخابي المتمثل في إجراء استفتاء حول منح هيئة استشارية للسكان الأصليين في البرلمان في كانبرا، انقسمت الآراء في الشارع حول الحجج المؤيدة والمعارضة للاستفتاء فهناك من يعتقد الخبراء أن التصويت بنعم سيمنح شعوب الأمم الأولى رأي في القوانين والسياسات التي تؤثر على مجتمعاتهم بينما يعتقد معارضو المقترح أن تعديل الدستور وتشكيل الهيئة سيؤدي إلى تآكل مبدأ أساسي للديموقراطية وهو المساواة في المواطنة. وبغض النظر عن الموقف من الاستفتاء المقبل، فمن المهم للأستراليين عموماً وأفراد الجاليات المهاجرة التصويت بالشكل الصحيح لكي تُحتسب أصواتهم ولكن البعض يقول ان الغموض ما زال يكتنف المقترح ما يضعهم في خانة من لم يحسموا أمرهم بعد. برنامج صباح الخير أستراليا أقام مناظرة استضاف فيها عضو بلدية كانتبري بانكستاون خضر صالح كممثل لحملة نعم والصحافي الأسترالي اللبناني سركيس كرم ممثلاً لحملة لا. ناقشنا مع ضيفينا عدة محاور من أبرزها التعديل الدستوري وتبعات "الانقسام" في الشارع وما اذا كان سيستمر إلى ما بعد الاستفتاء. استمعوا إلى هذه المناظرة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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