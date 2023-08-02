هل الأزواج الذين لا ينشرون صورهم على وسائل التواصل الإجتماعي أكثر سعادة؟

أثبتت دراسة جديدة لباحثين من جامعة “كانساس” الأمريكية أن الأزواج الذين يشاركون صورهم على مواقع التواصل الإجتماعي هم أقل سعادة.





وقد أجريت الدراسة على نحو 300 زوج وزوجة.





توصّل الباحثون إلى نتيجة مفادها أن الأزواج الذين يشاركون تفاصيل حياتهم بكثرة على السوشيل ميديا هم أكثر تعاسة





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.



