هل المرأة العاملة مقصرة بحق بيتها وزوجها وعائلتها؟

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Ronza Hankla, Roula Abou Ghazaleh and Dr. Sally Kheiraldeen

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اختلفت الآراء بشأن عمل المرأة، بين معارضين يرون أن عملها يجب أن يقتصر على تربية أولادها ورعاية بيتها، ومؤيدين يرون فيه ضرورة لتطوير نفسها ولمساندة الرجال في بناء المجتمع. فيما يلي استعراض لأراء بعض النساء والأزواج والرجال بشكل عام.

في الحلقة الثالثة من بودكاست "هي" تستعرض منال العاني معاناة سيدات عاملات شعرن بالذنب والتقصير تجاه عائلاتهن، فيما أكد البعض الآخر ان ما يقمن به هو لمساعدة أزواجهن وأطفالهن.
البيت هو المملكة الخاصة بي
تقول السيدة رنا عمر، لإذاعة أس بي اس عربي24، إن "من واجبي الاهتمام بالمكان الذي أعيش فيه وبنظافته. وان البيت هو المملكة الخاصة بي."
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Rana Omar
وأضافت أن الأم العاملة بحاجة إلى من يدعمها "أبي وزوجي هما من أكير الداعمين لي. الدعم هو مثل الماء الذي يغذي الشجرة."
يجب على المرأة ان تواجه صراعاتها النفسية لكي تتغلب عليها
وفي سؤال عن كيف تتغلب الأم العاملة على صراعاتها النفسية والموازنة بين الصراعات النفسية والحياة، تقول الأم رنا عمر انه يجب على المرأة ان تواجه صراعاتها النفسية لكي تتغلب عليها.
أنا أحب عملي واستمتع به ولا أحس بتعب العمل
ومن جانبها، ذكرت الأم العاملة رونزا هانكلا "على الرغم من ان ساعات عملي طويلة ولكن أنا أحب عملي واستمتع به ولا أحس بتعب العمل ويعطيني عملي كل يوم طاقة جديدة."
وتضيف، لإذاعة أس بي اس عربي24، إذا كانت المرأة العامة مرتبة وضعها فهي تحاول ان تعمل موازنة بحيث "لا يؤثر على أولادي. زوجي يدعمني كثيراً."
الصراعات موجودة في حياتنا وتحسسنا بطعم النجاح بعد تجاوزها
وتابعت خبيرة العناية بالبشرة والتجميل رونزا هانكلا "لا أشعر بالذنب ولا التقصير. اذا أفكر بكلمة واجبات مراح أعملهم. ولكن اذا عملت الأشياء بحب وعطاء فراح أعملهم بشكل متقن ومتوازن."
"الصراعات موجودة في حياتنا وتحسسنا بطعم النجاح بعد تجاوزها."
المرأة العاملة تعطي مثلاً لأولادها ان للمرأة دور في المجتمع
أما الدكتورة سالي خير الدين طبيبة الصحة العامة فتقول لإذاعة اس بي أس عربي24 انه مع تنظيم الوقت "نستطيع انجاز عدة أشياء خلال اليوم. المرأة العاملة تعطي مثلاً لأولادها ان للمرأة دور في المجتمع."

وأضافت أن عمل المرأة يجعل الأولاد يعتمدون على أنفسهم ولكن هذا لا يعني انها لا تهتم بهم.

وتقول الدكتورة سالي انها تعمل الأكلات المصرية مثل المحاشي خلال العطل والأعياد. وان أهم شيء في حياة المرأة العاملة هو ان زوجها يشجعها على العمل ويساعدها ويعطيها الدافع للعمل والاستمرار فيه.
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وتابعت الدكتورة سالي "أنا لا أشعر بالذنب لاني أحاول وأجتهد دائما لعمل كل شيئ استطيع ان أعمله. أما الأشياء التي يُصعب عليّ عملها فزوجي يساعدني فيها. عندما أشعر بالتعب زوجي يساعدني."

"عندما أشعر بالتعب أخصص وقت لنفسي وأمارس هواياتي أو الجلوس مع صديقتي."
زوجتي تبذل مجهوداً كبيراً. لدينا سبعة أولاد وأنا أساعدها في الغسيل وأولادي يقومون بتنظيف المنزل وأقوم أيضا بشراء مستلزمات البيت
أما السيد مصطفى أمين وهو زوج الدكتورة سالي خير الدين، فقال لإذاعة أس بي أس عربي24، إن "زوجتي تبذل مجهوداً كبيراً. لدينا سبعة أولاد وأنا أساعدها في الغسيل وأولادي يقومون بتنظيف المنزل وأقوم أيضا بشراء مستلزمات البيت. الموضوع ليس بالأمر السهل ولكن التفاهم هو أهم شيء."
المرأة العاملة تشعر دائما بالذنب
وتحدثت المستشارة النفسية وخبيرة العلاقات الأُسرية السيدة رولا أبو غزالة عن ان المرأة العاملة تشعر دائما بالذنب. واذا شعرت المرأة بأنها متعبة ومرهقة فيجب عليها ان تأخذ استراحة وان تقول لا استطيع أن أفعل هذا الشيء أو أفعل أكثر.
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Roula Abou Ghazaleh
وأضافت السيدة رولا أبو غزالة، لإذاعة اس بي اس عربي24، " تعاني المرأة العاملة من شعور التقصير بحق نفسها وأولادها أو بيتها. وهذا الشعور تعاني منه العديد من النساء. في مجتمعنا. وتعمل المرأة العاملة كأن ليس لديها أولاد لانها تعمل بجد وتنسى حتى الاهتمام بنفسها."

وتابعت "الموازنة بين المرأة العاملة ودورها كأم صعب جدا. وهذه الصعوبة تعاني منها المرأة. وتشعر بالذنب ولا تستمتع بالحباة ودائما تحاول انجاز العديد من الأشياء بنفس الوقت. وتعمل مثل الروبوت ولا تفكر بنفسها. ودائما عندها شعوربالتقصير تجاه الابناء والبيت والاصدقاء والعمل ونفسها. عندها احساس انها لا تقدم كفاية. اعترفي انك مضغوطة وواجهي الضغط حتى نستطيع التعامل معه."

استمعوا إلى هذه الحلقة من بودكاست "هي" في الرابط الصوتي المرفق أعلاه

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