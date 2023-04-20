جريدة بريطانية تجري تجربة مثيرة: هل يتجسس هاتفك عليك؟

هل يتجسس هاتفك عليك؟ يشغل هذا السؤال بال الكثيرين ويظنون أنه يحدث بالفعل. يقول الكثيرون إنهم يتحدثون عن سلعة ما مع أصدقائهم وبعد فترة قصيرة يتفاجؤون بوجود إعلانات تروج لتلك السلعة في المنصات الرقمية التي يستعملونها.





أجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارا لفحص هذه الفرضية. فماذا كانت النتائج؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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